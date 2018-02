Ajax haalt voormalige toptennisser aan boord: ‘Werd steeds enthousiaster’

Ajax zag teammanager Tjerk Smeets per 1 februari de overstap maken naar de Nederlandse honkbalbond, waar hij in dienst trad als technisch directeur, en de Amsterdammers hebben nu een opvolger van de zoon van Mart Smeets weten te strikken. Ajax maakt vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Jan Siemerink vanaf 22 februari de taak van teammanager op zich zal nemen.

“Dankzij mijn topsportachtergrond weet ik wat er van de spelers gevraagd wordt en wat ze nodig hebben om te kunnen presteren. De jaren na mijn tennisloopbaan heb ik, met name als captain van het Davis Cup-team, een nog beter beeld gekregen van de totale organisatie rondom een sportploeg”, reageert de 47-jarige Siemerink op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Na gesprekken met Edwin van der Sar en Marc Overmars werd ik steeds enthousiaster over de functie, dus ik ben blij dat ze voor mij gekozen hebben. Ik heb er enorm veel zin in en kijk ernaar uit om gezamenlijk het eerste elftal zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de ambities van Ajax bereikt kunnen worden.”

Siemerink was de afgelopen jaren werkzaam als directielid bij de Nederlandse tennisbond en captain van het Nederlandse Davis Cup-team. Daarvoor was hij tussen 1989 en 2002 actief als professioneel tennisser en behaalde zijn grootste successen in het dubbelspel. Hij won samen met verschillende partners tien ATP-toernooien en bereikte in 1996 een zestiende plaats op de wereldranglijst. In het enkelspel zegevierde hij in vier toernooien en was een veertiende plek in 1998 zijn hoogst behaalde ranking.