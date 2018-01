‘Ik hoop dat het wordt opgelost en Bergkamp misschien terugkomt’

Ajax nam onlangs afscheid van Marcel Keizer en stuurde tegelijkertijd assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp de laan uit. Vooral het ontslag van laatstgenoemde, die als een ‘cultuurbewaker’ binnen de organisatie gold, kwam als een verrassing en clubicoon Sjaak Swart is niet te spreken over de manier waarop beide partijen uit elkaar zijn gegaan.

“Dat is altijd jammer bij iemand als Bergkamp, toch een fantastische speler geweest. Dat dit gebeurt, is niet goed voor de naam. Ook voor Ajax niet”, vertelt Swart in gesprek met De Telegraaf. De voormalige buitenspeler sluit een terugkeer van Bergkamp dan ook niet pertinent uit: “Ik hoop dat dit goed opgelost wordt, dat hij misschien nog terugkomt of wat dan ook anders.”

“Mooie spelers, daar mag niks mee gebeuren. Hier hebben we niets aan”, gaat hij verder. Het ontslag van Keizer en zijn staf kwam voor een groot deel van de Nederlandse voetbalwereld als een donderslag bij heldere hemel en ook Swart, doorgaans goed ingevoerd bij Ajax, zag dat besluit niet aankomen: “Ik schrok ook, dat was echt een verrassing. Ik had daar niets over gehoord.”