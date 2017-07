De Boer kritisch op transfers Ajax: ‘Het dubbele wordt nu betaald voor Neres’

Ronald de Boer is kritisch op het transferbeleid van Ajax sinds het vertrek van zijn broer Frank. Volgens de analist 'strooit' Ajax steeds vaker met miljoenen euro's: De Boer neemt David Neres en Mateo Cassierra als voorbeelden en twijfelt openlijk aan de meerwaarde van de Zuid-Amerikaanse aanvallers. Toen Frank de Boer de leiding had, zo schrijft De Boer in Voetbal International, lag de 'absolute grens' bij zes miljoen euro voor een aankoop.

Een bedrag van zes miljoen werd bovendien alleen betaald in een 'geval van hoge uitzondering', geeft de columnist aan. "Voor de talenten op De Toekomst was dat beleid goed nieuws: het vergrootte hun kansen op speeltijd in de hoofdmacht en die kregen ze ook van Frank. Tegenwoordig wordt het dubbele neergelegd voor David Neres, een aanvaller die net een paar wedstrijden in de Braziliaanse competitie heeft gespeeld. En vijf miljoen voor Mateo Cassierra."

"Ik ben nog steeds niet overtuigd van hun meerwaarde, terwijl toptalent Václav Cerny op de vleugels nu buiten de boot valt", verzucht De Boer, die ook heeft meegekregen dat Ajax twaalf miljoen euro overheeft van Richarlison. Dat heeft volgens hem ook te maken met de ontwikkeling van Davinson Sánchez en Kasper Dolberg. "Dat zijn jongens die op jonge leeftijd naar Amsterdam zijn gehaald en inmiddels minimaal vijftig miljoen euro waard zijn."