‘Als Feyenoord een akkoord bereikt, zit ik ook op mijn 21e bij een topclub’

Sofyan Amrabat hoopt zijn loopbaan volgend seizoen voort te zetten bij Feyenoord. Voor de twintigjarige middenvelder zou een transfer naar De Kuip de beloning zijn voor een ijzersterk jaar in het shirt van FC Utrecht. Oudere broer Nordin geldt als zijn grootste inspiratiebron, zo geeft de jongeling aan.

Nordin debuteerde in het seizoen 2006/2007 in het betaald voetbal namens FC Omniworld en kwam daarna nog uit voor VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Galatasaray en Málaga, alvorens hij zich anderhalf jaar geleden verbond aan Watford. "Zijn carrière werd een voorbeeld en inspiratie voor die van mij. Als je praat over karakter, is Nordin het toonbeeld", zegt Amrabat in gesprek met Voetbal International over het carrièreverloop van zijn tien jaar oudere broer.

"Veel spelers zouden zich erbij neerleggen als ze het in de opleiding van Ajax niet redden. Hij speelde zich binnen twee jaar van de amateurs in de basis van PSV. Was-ie 21", vervolgt de dynamische middenvelder van Utrecht. Amrabat hoopt zelf ook spoedig een stap hogerop te maken. "Als FC Utrecht en Feyenoord een akkoord bereiken, wat ik verwacht, dan zit ik op mijn 21e ook bij een topclub. Hebben we allebei een verschillende route genomen naar hetzelfde resultaat. Ik zou dat bijzonder vinden."