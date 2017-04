Raadslid doet oproep: 'Geef kinderen vrij om titel Feyenoord te vieren’

Mocht koploper Feyenoord de landstitel op zondag 7 mei tegen Excelsior definitief veilig weten te stellen, dan zal de huldiging een dag later plaatsvinden in het centrum van Rotterdam. Jos Verveen, raadslid van D66, hoopt dat scholen in de stad hun leerlingen tegemoet zullen komen met een lesvrije dag bij een eventueel kampioensfeest.

"Geef kinderen alsjeblieft die kans", roept Verveen op in gesprek met RTV Rijnmond. Feyenoord werd in 1999 voor het laatst landskampioen. "Dit is uniek. Je maakt dit niet zo heel vaak mee. Feyenoord werd voor het laatste achttien jaar geleden kampioen. Dat het nu bijna weer zover is, voel je overal in de stad", aldus het raadslid.

Feyenoord zette afgelopen weekeinde een reuzenstap richting het kampioenschap. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst won zelf bij Vitesse (0-2), terwijl naaste achtervolger Ajax een nipte nederlaag leed tegen PSV (1-0). Het verschil tussen beide ploegen is daardoor met nog twee duels voor de boeg opgelopen tot vier punten in het voordeel van de Rotterdammers.