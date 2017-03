‘Ik denk niet dat het Ajax-publiek mij met gejuich zal begroeten’

Nicolai Boilesen leek op weg naar een mooie carrière bij Ajax, totdat hij in zijn laatste seizoen op de tribune belandde en uiteindelijk via de achterdeur vertrok. De Deen speelt inmiddels voor FC Kopenhagen en keert donderdagavond in het kader van de Europa League terug in de Amsterdam ArenA. Boilesen weet niet zo goed wat hij moet verwachten van de ontvangst.

“Ik heb daar niet te veel energie in gestoken. Wat er gaat gebeuren, gaat gebeuren. Ik ga er niet vanuit dat het een juichmoment zal worden”, blikt hij vooruit tegenover Voetbal Inside. Boilesen maakt tot nu toe, mede doordat zijn dochter drie maanden te vroeg werd geboren, een moeilijk seizoen door. Hij weet dan ook niet of hij tegen Ajax binnen te lijnen zal verschijnen: “Dat zou wel leuk zijn en dat zou ik zeker graag willen.”

Hoewel hij met een naar gevoel vertrok uit Amsterdam, koestert hij nog wel warme herinneringen aan zijn tijd in Nederland: “Als ik terugkijk naar mijn tijd bij Ajax, dan heb ik hier zes mooie jaren gehad. Het laatste jaar wat minder natuurlijk, maar ik heb hier toch wel een hele mooie tijd gehad. Vier keer landskampioen geweest, veel mooie wedstrijden in de Champions League. En in de beker twee finales verloren.” Hij heeft dan ook nog goed contact met een aantal oud-ploeggenoten: “Met Lasse Schöne sowieso, met Davy Klaassen, Joël Veltman en soms Nick Viergever.”