Jörgensen maakt hattrick bij doelpuntenfestijn in De Kuip

Nicolai Jörgensen heeft Feyenoord aan de drie punten geholpen. De aanvaller maakte zondagmiddag een hattrick in de thuiswedstrijd tegen AZ, die uiteindelijk met 5-2 werd gewonnen. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst staat nu met 66 punten bovenaan en zal hopen dat Ajax later op de dag punten verspeelt.

AZ won slechts een van de laatste tien ontmoetingen met Feyenoord en zondag werd ook al gauw duidelijk dat men ook dit keer geen drie punten zou pakken tegen de Kuipbewoners. De thuisploeg begon sterker en opende na tien minuten de score: Jörgensen werd weggestuurd door Rick Karsdorp, schudde Ron Vlaar van zich af en schoof de bal vervolgens via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Feyenoord zat daardoor al vroeg op rozen en het werd alleen nog maar mooier toen Jens Toornstra tien minuten later de 2-0 op het scorebord zette.



Dirk Kuyt loopt juichend weg na zijn doelpunt.

De middenvelder drukte af nadat Jörgensen de bal na een aanval teruglegde op de rand van het strafschopgebied. Dat was alweer het 62e doelpunt van het seizoen van Feyenoord, één meer dan de productie in het voorgaande voetbaljaar. Het had daarna ook nog 3-0 kunnen worden, maar Jörgensen mikte een rebound over het doel na een schot van Karsdorp. Aan de andere kant zorgden Ridgeciano Haps, Levi Garcia en Mats Seuntjens voor enige dreiging, maar Kenneth Vermeer hoefde zich nooit overmatig in te spannen.

De zege voor Feyenoord kwam in het tweede bedrijf eigenlijk ook nooit meer een moment in gevaar waardoor de rood-witten hun zevende thuisduel op rij in de competitie wisten te winnen, hun langste reeks sinds augustus 2003 (vijftien duels). Dat betekende niet dat Feyenoord constant heer en meester was, want het eerste kwartier na de verplichte onderbreking was niet om over naar huis te schrijven. Wout Weghorst kreeg zelfs een kans op de 2-1, maar hij faalde. Aan de andere kant volleerde Dirk Kuyt even later de 3-0 binnen na voorbereidend werk van Jörgensen.

Daar bleef het niet bij, want er zouden nog vier doelpunten vallen in De Kuip. Derrick Luckassen kopte raak uit een vrije trap van Dabney dos Santos en Jörgensen herstelde tien minuten voor tijd de marge vanaf de strafschopstip. De Deen mocht aanleggen nadat Luckassen een overtreding op hem had begaan. Jörgensen maakte even later zijn hattrick compleet en in de blessuretijd deed Weghorst nog wat terug namens de Alkmaarders. Hij kwam één op één te staan met Vermeer en chipte de bal in de verre hoek: 5-2.