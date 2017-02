Van Basten: ‘Het enige dat echt iets zou veranderen, is een BeNeLiga’

Het plan om de Eredivisie op de schop te gooien, leidt tot de nodige kritiek in de voetbalwereld. Aan het einde van het seizoen stemmen de clubs over een herinrichting van de competitie, wat onder meer zou betekenen dat het aantal clubs teruggebracht wordt naar zestien en dat er aan het einde van het seizoen play-offs gespeeld worden. Marco van Basten denkt dat dit geen oplossing is.

Het competitiemodel moet ongeveer hetzelfde worden zoals momenteel in België gehanteerd wordt. Daar wordt de competitie in maart in tweeën gedeeld, waarna de bovenste zes ploegen in een kampioenspoule om de titel spelen. “Het is gerommel in de marge. De sportieve winst die je boekt met een play-offsysteem is minimaal, terwijl je sowieso al kunt afvragen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Je krijgt meer topwedstrijden aan het eind, dat klopt, maar de reguliere competitie wordt juist minder belangrijk. Dat wordt dan een soort warming-up voor de topclubs”, stelt Van Basten in het Algemeen Dagblad.

“Het enige dat echt substantieel iets zou veranderen, is als je de beste clubs samenvoegt met die van België, in een BeNeLiga. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk, zeker niet op korte termijn, maar alleen dan kun je een zesde of zevende competitie van Europa creëren”, stelt de huidige Chief Technical Development Officer van de FIFA. “Zestien of achttien clubs in de Eredivisie: dat gaat internationaal echt het verschil niet maken. En heb je ze in Duitsland, Italië of Engeland wel eens over alternatieve competitiemodellen gehoord? Helemaal geen item.”