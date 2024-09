Zware taak voor Erik ten Hag? In dit jaar móét Manchester United de titel winnen

Erik ten Hag heeft te maken met een ambitieuze clubleiding bij Manchester United. Omar Berrada, sinds afgelopen zomer de algemeen directeur op Old Trafford, heeft medewerkers van de club deze week geïnformeerd dat in 2028 de Premier League-titel gewonnen moet worden.

Die doelstelling, zo schrijft The Athletic, is onderdeel van een groter plan, 'Project 150' genaamd. In 2028 viert Manchester United namelijk zijn 150ste verjaardag.

Dat jubileum moet worden gevierd met de landstitel. Het zou een bijzondere prestatie zijn, want the Red Devils wisten al sinds het seizoen 2012/13 niet meer de beste van Engeland te zijn. Destijds was Sir Alex Ferguson nog de hoofdtrainer.

Vandaag de dag staat Erik ten Hag voor de groep bij Manchester United. Onder zijn bewind won het twee bekers, maar meedoen in de top van de Premier League is de Haaksberger nog niet gelukt.

Afgelopen seizoen eindigden de manschappen van Ten Hag op een uitermate teleurstellende achtste plaats. Het jaar daarvoor eindigde Manchester United derde, met veertien punten achterstand op kampioen Manchester City.

Het is dan ook maar de vraag of Ten Hag in 2028, als de titel naar het rode gedeelte van Manchester moet gaan, nog trainer is van the Mancunians. Zijn contract loopt tot medio 2026 en zijn positie was afgelopen zomer al maar net houdbaar.

Momenteel bezet Manchester United de elfde plek in de Premier League. In vijf wedstrijden werden zeven punten verzameld, waarmee de achterstand op koploper Manchester City nu al zes punten bedraagt.