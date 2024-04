Zuid-Afrikaanse voetballer Luke Fleurs (24) op gewelddadige wijze vermoord

De Zuid-Afrikaanse voetballer Luke Fleurs is woensdagavond op brute wijze om het leven gekomen. De 24-jarige centrumverdediger van de profclub Kaizer Chiefs werd doodgeschoten bij een autokaping.

De schietpartij vond plaats bij een benzinepomp in een buitenwijk van Johannesburg. Terwijl Fleurs in zijn Volkswagen Golf 8 GTI wachtte om te worden bediend door de pompbediende, sprongen twee gewapende mannen uit een witte BMW.

De overvallers dwongen Fleurs onder bedreiging van een wapen uit te stappen om met zijn auto weg te kunnen rijden en schoten hem toen hij dat had gedaan één keer in zijn bovenlichaam.

Fleurs werd afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar bleek bij aankomst al overleden. De politie is nog altijd op zoek naar de daders.

“Met veel verdriet maken we bekend dat Kaizer Chiefs-speler Luke Fleurs op tragische wijze om het leven is gekomen bij een poging tot kidnapping in Johannesburg”, schrijft Kaizer Chiefs op X.

“Onze gedachten en gebeden gaan in deze moeilijke tijd naar zijn familie en vrienden. De SAPS (Zuid-Afrikaanse politie, red.) behandelt de zaak en verdere details zullen te gepasten tijde worden gecommuniceerd.”

Fleurs vertegenwoordigde Zuid-Afrika op de Olympische Spelen in Tokio in 2021. In alle drie de groepswedstrijden, tegen Frankrijk, Japen en Mexico, kwam hij negentig minuten in actie.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties