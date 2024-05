Öztürk geniet van Nederlander ‘met flair’: ‘Dit is potentiële wereldtop’

Süleyman Öztürk heeft lovende woorden over voor Ian Maatsen. De linksback was afgelopen zaterdag goed voor de openingstreffer tegen SV Darmstadt 98 (4-0) en maakt sinds hij in januari op huurbasis overkwam van Chelsea grote indruk bij BVB.

“Ik heb op websites als Voetbalzone en VI discussies gelezen of Ian Maatsen goed genoeg is voor een plek in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, en eventueel een basisplaats”, begint Öztürk in een video-item van Voetbal International. “Koeman heeft Micky van de Ven en Daley Blind tot zijn beschikking. Nathan Aké kan linksback en links centraal in de defensie, dus er is nogal wat keuze.”

Heerlijke knal van de Nederlander die de score opent: 1-0! ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2024

Öztürk voorspelt de 22-jarige Maatsen echter een grote toekomst. “Het is een jonge gast die net in de top komt kijken. Hij heeft natuurlijk al een behoorlijk traject achter de rug vanuit de League One bij Charlton Athletic en de Championship bij Coventry City en Burnley. Na een halfjaar bij Chelsea staat hij nu met Borussia Dortmund in de finale van de Champions League.”

“Als je naar hem kijkt, dan zie je echt geweldig veel potentieel”, vervolgt de journalist van VI. “Hij is wel iemand die in een paar maanden tijd enorm veel voetbal aan Dortmund heeft toegevoegd.”

“Voor zo’n jonge gast die net op dat niveau komt kijken is het knap met hoeveel flair hij speelt. Hij maakte een geweldig doelpunt tegen Darmstadt. In aanvallend opzicht denk ik wel: dat is echt potentiële wereldtop.”

In de ogen van Öztürk kan Maatsen zich in defensief opzicht nog wel verbeteren. “Soms maakt hij positioneel verkeerde keuzes, dat hij net verkeerd staat of het spel net niet goed leest. Ik denk ook dat dit met ervaring heeft te maken. Je hebt gewoon vijftig tot honderd wedstrijden nodig voordat je daar echt vast in wordt. Maatsen is nog een enorm jonge gast.”

Qua type vindt Öztürk de linksback wel wat weg hebben van Marcelo, die in het verleden jarenlang furore maakte bij Real Madrid. “Die had natuurlijk ook die enorme flair. In balbezit is Maatsen niet zenuwachtig te krijgen, dat zie je niet aan hem af.”

