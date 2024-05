Zowel Atalanta als Leverkusen kent verrassingen in basisopstelling EL-finale

De opstellingen van Atalanta en Bayer Leverkusen voor de Europa League-finale zijn bekend. Teun Koopmeiners begint in de basis bij la Dea, waar trainer Gian Piero Gasperini geen plek in de eerste elf heeft ingeruimd voor Hans Hateboer en Mitchel Bakker. Bij Leverkusen begint Jeremie Frimpong in de basis. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1 en Veronica.

Juan Musso verdedigt het doel van Atalanta. De Argentijn is de vaste doelman in de Europa League en krijgt dan ook de voorkeur boven Marco Carnesecchi. Berat Djimsiti, Isak Hien en Sead Kolasinac zijn de drie verdedigers in het 3-4-2-1-systeem van Gasperini.

Davide Zappacosta krijgt rechts op het middenveld de voorkeur boven Hateboer, die het net als Bakker moet stellen met een reserverol. Aan de linkerkant staat Matteo Ruggeri, terwijl Éderson en Koopmeiners het blok op het middenveld vormen.

In de punt van de aanval staat Gianluca Scamacca. De Italiaans international, die een verleden heeft bij PSV en PEC Zwolle, wordt in zijn rug gesteund door Ademola Lookman en Charles De Ketelaere.

Bayer Leverkusen

Net als Atalanta heeft ook Leverkusen een vaste Europa League-doelman, wat inhoudt dat Matej Kovár de voorkeur krijgt boven Lukas Hrádecký. De driemansverdediging bestaat uit Edmond Tapsoba, Jonathan Tah en Piero Hincapié.

Xabi Alonso kiest ervoor om Josip Stanisic rechts op het middenveld op te stellen. Hij vormt de middelste linie met Exequiel Palacios, Granit Xhaka en Alejandro Grimaldo.

Florian Wirtz is weer volledig hersteld van zijn kuitblessure en begint dan ook in de basis. Hij ondersteunt Amine Adli, die in de punt van de aanval staat geposteerd, met Frimpong.

Opstelling Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

Opstelling Bayer Leverkusen: Kovár; Tapsoba, Tah, Hinacapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli.

