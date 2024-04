Zoveel minuten mag Brobbey van medische staf maken bij Ajax - Twente: ‘Maar...’

Brian Brobbey kan in principe een helft spelen tegen FC Twente, zo maakt John van 't Schip bekend voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd. De trainer van Ajax is blij met de terugkeer van de clubtopscorer. "Brobbey is belangrijk, dat heeft hij laten zien", aldus Van 't Schip tegenover ESPN.

Brobbey ontbrak een maand door een hamstringblessure, maar staat tegen FC Twente in de basis. "Hij heeft veel goals gemaakt. Het is altijd vervelend als zo iemand ontbreekt. We zijn blij dat hij terug is."

De spits zal niet de hele wedstrijd volmaken. "We weten nog niet hoe lang hij mee kan doen, maar voor nu kan hij starten. Eén helft is min of meer aangegeven, maar we gaan kijken of het misschien wat langer kan, afhankelijk van hoe Brian zich voelt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jan Joost van Gangelen vraagt of Ajax een risico neemt met Brobbey. "Het is altijd een soort van risico als je weer terugkomt van een hamstringblessure, maar de medische staf heeft gezegd dat hij kan spelen."

Ajax gaat op zoek naar eerherstel na de historische nederlaag tegen Feyenoord (6-0). Net als Feyenoord zet ook Twente doorgaans hoog druk op de defensie van de tegenpartij. In de Klassieker gaf Ajax meerdere goals weg door fouten in de opbouw. Toch weigert Van 't Schip om veelvuldig voor de lange bal te kiezen.

"Als Twente vroeg druk zet en we zien geen mogelijkheid om vooruit te spelen, dan zul je eerder lang moeten spelen en Brobbey moeten zoeken", zegt Van 't Schip.

"Het blijft elke keer een keuze. We willen niet zomaar de bal naar voren schieten. Dat hoort niet bij ons spel, dat willen we niet. Maar als het niet anders kan, dan moeten we het doen."

Van 't Schip moedigt zijn verdedigers juist aan om moed te tonen in de opbouw. "Als team moet je je niet gaan verschuilen. Dat sloop er vorige week wel een beetje in. Als iemand indribbelt en de rest verschuilt zich, dan wordt het voor degene met de bal alleen maar moeilijker."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties