Zorgen voor Nederlands elftal en Ronald Koeman? Teun Koopmeiners vroegtijdig naar de kant bij Juventus

Juventus heeft zondagmiddag voor de vierde keer dit seizoen gelijkgespeeld in de Serie A. In eigen huis was er lange tijd geen wolkje aan de lucht tegen Cagliari, maar verspeelde het laat de voorsprong: 1-1. Bovendien zijn er zorgen om Teun Koopmeiners, die de wedstrijd halverwege moest staken wegens een blessure.

Thiago Motta stuurde veelal zijn sterkste namen het veld in, afwezigen daargelaten. Zo verschenen onder meer Francisco Conceição en Koopmeiners aan de aftrap, terwijl Federico Gatti de vervanger was van Bremer, die eerder deze week zwaar geblesseerd raakte.

Na een klein kwartier spelen ontving Juventus al een strafschop. Aanvoerder Gatti kopte een voorzet in, maar zag zijn inzet via de hand van Cagliari-verdediger Sebastiano Luperto van richting veranderen. Arbiter Livio Marinelli miste het moment in eerste instantie, maar na een VAR-ingreep ging de bal alsnog op de stip. Dusan Vlahovic profiteerde: 1-0.

Richting de rust had la Vecchia Signora controle over het spel. Het leverde een hele hoop schoten op, waarvan een van Koopmeiners het gevaarlijkst was, maar een tweede treffer zat er voorlopig niet in.

Na de theepauze verscheen Juventus met één andere naam. Koopmeiners had te veel last van zijn zij, bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door Nicolò Fagioli. Hoe ernstig de blessure van de Oranje-international is, is nog onbekend, maar volgens verschillende Italiaanse media is de middenvelder een twijfelgeval voor de aankomende interlandperiode met het Nederlands elftal.

Na rust domineerde Juventus vrolijk verder. Al vroeg in het tweede bedrijf had Vlahovic van dichtbij kunnen scoren en ook richting het einde van het duel had de Servische topspits de 2-0 op de schoen, maar beide keren schoot hij naast.

In de slotfase ging het vervolgens helemaal mis voor de Turijnse topploeg. Na een lompe overtreding van Douglas Luiz kende Marinelli, opnieuw met hulp van de videoscheidsrechter, een strafschop toe aan Cagliari. Invaller en voormalig Ajacied Razvan Marin benutte de buitenkans: 1-1.

Snel daarna moest Juventus door met tien man. Conceição ontving zijn tweede gele kaart na een schwalbe en moest het veld ruimen. Tegen tien man maakten de bezoekers geen tweede treffer en dus werden de punten gedeeld.