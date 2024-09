Zorgen voor Arne Slot en Liverpool: middenvelder breekt zijn voet

Arne Slot heeft na de interlandperiode een klein probleem. Zo zijn er, volgens de Engelse krant The Independent, twee middenvelders met een blessure teruggekomen bij Liverpool. De één lijkt een stuk heftiger te zijn dan de ander.

De grootste zorgen zijn er over Harvey Elliott, die zijn voet brak op de training van Engeland Onder 21. De middenvelder is minstens tot de volgende interlandperiode in oktober niet inzetbaar. De andere blessure lijkt mee te vallen. Alexis Mac Allister viel in de kwalificatiewedstrijd tegen Chili (3-0 winst) ongeveer tien minuten voor tijd uit.

Mac Allister heeft nadat hij uitviel tegen Chili in de wedstrijd tegen Colombia (2-1 nederlaag) weer minuten gemaakt. Toch is het niet helemaal zeker of de Argentijn komende wedstrijd in de basis kan starten tegen Nottingham Forest. De middenvelder kampt met bovenbeenklachten.

Ondanks deze blessures is er voor Slot nog geen man overboord. Elliott is geen vaste basisspeler onder Slot en dat komt onder meer doordat Ryan Gravenberch erg goed is begonnen aan dit seizoen. Die goede vorm wist Gravenberch ook bij het Nederlands elftal door te zetten. Daarnaast lijkt Curtis Jones komend weekend weer bij de selectie te zitten na een paar weken afwezigheid.

Vorig seizoen kwam Elliott nog tot 53 wedstrijden in het laatste seizoen van Jürgen Klopp als manager van Liverpool. In deze wedstrijden kwam de 21-jarige middenvelder tot vier doelpunten en elf assists.

De blessure van Elliott komt voor de Engelsman zelf op een vervelend moment. Er komt een drukke periode aan voor Liverpool, dus de kans op speelminuten zou voor hem alleen maar toenemen. Nu, mede door zijn blessure, zal Slot andere spelers opstellen en is de kans dus verkeken voor Elliott.

Elliott is niet de eerste Premier League-speler die geblesseerd terugkomt na de interlandperiode. Zo liep Martin Ødegaard (Arsenal) een blessure op en moest ook Nathan Aké (Manchester City) het veld verlaten. Ødegaard lijkt drie weken uit de roulatie te zijn, terwijl het bij Aké nog onduidelijk is hoelang de verdediger eruit ligt.