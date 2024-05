Zorg minder voor Feyenoord: Roma lijkt uitgesloten van Champions League-deelname

De kans dat AS Roma volgend seizoen deelneemt aan de Champions League is weer een beetje kleiner geworden. Door de 2-0 nederlaag van Bologna tegen middenmoter Genoa, heeft nummer 5 Atalanta nog slechts één overwinning nodig in de twee resterende wedstrijden om Champions League-deelname van Roma uit te sluiten. Dat betekent weer een zorg minder voor Feyenoord, dat de afgelopen drie seizoenen door de Romeinen werd uitgeschakeld in Europa.

Het zit zo. De top 4 van de Serie A krijgt een direct ticket voor de Champions League. Door de goede resultaten van Italiaanse ploegen in Europa komt daar door de nieuwe Champions League-opzet nog een extra ticket bij voor de nummer 5 van de Serie A.

Mocht Atalanta die vijfde plek, waar het nu staat, behouden, schuift dat directe Champions League-ticket weer door naar de nummer 6 van Italië, Roma. Mocht Atalanta echter in de top 4 eindigen, vervalt dat extra ticket.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dan zou Atalanta een ticket pakken uit de automatische top 4 en krijgt de nummer 5 (Bologna of Juventus) het extra plekje. Het rechtstreekse ticket vanuit de Europa League valt dan weg en gaat naar de nummer 2 van Portugal, wat nu Benfica is.

Bologna verloor vrijdag met 2-0 op bezoek bij Genoa en eindigt op 68 punten. Atalanta heeft nog twee wedstrijden te spelen en heeft slechts twee punten minder. Daarom is het aannemelijk dat Atalanta over Bologna heen gaat de top 4 in, waardoor het Champions League-ticket niet naar Roma zal gaan.

In dat geval zou Roma een direct ticket krijgen voor de Europa League. Daardoor is een confrontatie met Feyenoord zo goed als uitgesloten, daar het in de nieuwe Europese opzet onmogelijk is om vanuit de Champions League in te stromen in de Europa League.

Daarmee lijkt er een einde te komen aan het jaarlijkse treffen van Feyenoord met Roma. De afgelopen drie jaar liepen de Rotterdammers tegen een Europese exit aan tegen de Romeinen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties