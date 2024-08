Zoon van WK-finalist uit 2010 tekent eerste profcontract in de Eredivisie

Jens Mathijsen heeft zich tot medio 2027 aan Willem II verbonden, zo communiceert de club uit Tilburg dinsdag via de officiële kanalen. De zeventienjarige centrumverdediger is de zoon van voormalig international Joris Mathijsen, die liefst 84 interlands en een WK-finale namens Oranje achter zijn naam heeft staan.

Mathijsen junior reageert via de clubwebsite op zijn contractondertekening bij Willem II. “Het is allemaal heel snel gegaan deze zomer, dat had ik niet verwacht. Mijn debuut in De Kuip, bij onze eerste wedstrijd van het seizoen, ga ik nooit meer vergeten. Dat ik nu mijn eerste contract mag ondertekenen is een mooi moment voor mij en mijn familie.”

Jens werd net als zijn vader Joris door Willem II opgepikt bij VOAB. Ook speelt hij zijn wedstrijden het liefst centraal in defensie. “Ik snap heel goed dat die vergelijking wordt gemaakt, maar ik volg mijn eigen pad en moet zelf hard werken om uiteindelijk mijn doelen hier bij Willem II te bereiken.”

Technisch directeur Tom Caluwé is blij met de handtekening van Mathijsen junior. “Net als Per (van Loon, red.) heeft ook Jens zich in korte tijd sterk ontwikkeld. Jens heeft zijn kwaliteiten laten zien tijdens de voorbereiding en in de wedstrijden, daarvoor verdient hij alle complimenten. We zijn ontzettend blij dat hij voor meerdere jaren aan de club verbonden blijft.”

Mathijsen junior beleefde op 10 augustus deze maand een memorabel debuut in de Eredivisie. Op bezoek bij Feyenoord in De Kuip viel hij in de blessuretijd van de tweede helft in voor spits Kyan Vaesen, die na een openingstreffer van Antoni Milambo voor de uiteindelijke eindstand van 1–1 had getekend.

Snelle gele kaart

Achttien seconden na zijn invalbeurt kreeg Mathijsen junior een gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler voor het niet snel genoeg nemen van een inworp. De snelste gele kaart staat nog altijd op naam van de bikkelharde Hans Kraay junior, die na drie seconden geel kreeg als speler van Dordrecht ’90 tijdens een uitduel met Feyenoord in De Kuip.

Sinds 2008 deelt Kraay junior die twijfelachtige eer met Diego Biseswar, die zijn razendsnelle gele kaart eveneens in De Kuip pakte. In de Klassieker tegen Ajax werd de frivole buitenspeler net als Kraay junior al na drie seconden op de bon geslingerd.