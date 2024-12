'Zonder Ryan Gravenberch stond Liverpool niet bovenaan in de Premier League'

Steve Nicol is zeer gecharmeerd van Ryan Gravenberch. Volgens de oud-verdediger, die met Liverpool vier keer kampioen werd, hadden the Reds zonder de Oranje-international de ranglijst in Engeland niet aangevoerd.

''In mijn optiek had Liverpool zonder Gravenberch niet bovenaan gestaan in de Premier League'', zo oordeelt Nicol in de studio van de Engelse variant van ESPN. ''Zo belangrijk is hij voor het elftal geweest.''

De voormalig verdediger krijgt van presentator Dan Thomas de vraag voorgelegd of dat ook geldt voor Virgil van Dijk en Mohamed Salah. ''Door Gravenberch in één adem te noemen met Salah, geef je al aan hoe goed Gravenberch de afgelopen maanden is geweest voor Liverpool.''

''Salah verkeert in absolute topvorm. Maar Gravenberch presteert dit seizoen minstens zo goed. Daar bestaat geen twijfel over'', krijgt de Nederlandse middenvelder nogmaals een compliment uitgedeeld.

''En noem mij iemand die jij hebt gesproken in deze show of ergens anders die heeft voorspeld dat Gravenberch zo sensationeel goed zou zijn?'', werpt Nicol vervolgens op.

Thomas countert door te zeggen dat het enigszins verrassend is dat Nicol voor Gravenberch kiest, en niet voor Van Dijk vanwege de sterke defensie van Liverpool of Salah wegens zijn vele goals en assists.

''Gravenberch is ook in verdedigend opzicht heel erg belangrijk, hij heeft daar een heel belangrijke rol in'', besluit Nicol zijn analyse.