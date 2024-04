Zoekt Mourinho een nieuwe job? Portugees duikt plots op bij Premier League-duel

José Mourinho heeft zondag zijn gezicht laten zien bij de Premier League-wedstrijd tussen Fulham en Liverpool. Waarom de momenteel clubloze oefenmeester aandachtig toeschouwer was op Craven Cottage is niet bekend.

Waar Fulham in de persoon van Marco Silva komend seizoen al voorzien is van een manager, is Liverpool op zoek naar een opvolger van Jürgen Klopp. Mourinho werd echter nog niet nadrukkelijk in verband gebracht met de openstaande trainersvacature.

Sporting Portugal-trainer Rúben Amorim is naar verluidt de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen op Anfield aan de slag te gaan.

Op X wordt er volop gediscussieerd wat Mourinho ertoe heeft besloten om het Premier League-duel tussen Fulham en Liverpool te bezoeken. "Is hij op zoek naar een nieuwe job?", vragen veel voetballiefhebbers zich af.

Mourinho stond al meerdere keren aan het roer bij clubs in Engeland. De Portugees was van 2004 tot 2007 uiterst succesvol als manager van Chelsea, waar hij in 2013 voor twee seizoenen terugkeerde.

Daarna volgden dienstverbanden bij Manchester United en Tottenham Hotspur. Mourinho coachte verder onder meer FC Porto, Real Madrid, Inter en meest recent AS Roma.

Bij Roma werd hij half januari ontslagen. De Romeinen stonden er niet goed voor in de Serie A en dat kostte hem uiteindelijk de kop. Vorig seizoen legde the Special One nog wel beslag op de Conference League met Roma.

Na zijn ontslag bij i Giallorossi werd Mourinho door The Times in verband gebracht met een rol als trainer bij Napoli, terwijl Sport Bild hem vervolgens aan Bayern München linkte.

Jose Mourinho watches on at Craven Cottage ?? pic.twitter.com/YU3lpbwBv3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2024

