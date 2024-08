Zoekend PSV laat oog vallen op overbodige verdediger van FC Barcelona

PSV heeft zijn zinnen gezet op de komst van Mikayil Faye, zo meldt het Eindhovens Dagblad in navolging van Spaanse media. Het twintigjarige talent mag vertrekken bij FC Barcelona en heeft de clubs voor het uitkiezen.

Naar verluidt heeft PSV al contact gezocht met de entourage van de international van Senegal. Faye ligt goed in de markt. Mundo Deportivo schreef dinsdag al dat Faye onderweg was naar Stade Rennes.

Woensdagmiddag bericht de Spaanse sportkrant dat FC Porto, AS Monaco, AC Milan en Rennes interesse hebben in Faye, Lille OSC en PSV hebben zich in dit rijtje met club gevoegd.

Faye werd in de zomer van 2023 voor 1,5 miljoen euro door Barça opgepikt bij het Kroatische NK Kustosija. De jonge verdediger maakte vervolgens een seizoen lang deel uit van Barcelona B.

PSV is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. André Ramalho (transfervrij naar Corinthians), Jordan Teze (AS Monaco), Shurandy Sambo (Burnley) en Patrick van Aanholt (transfervrij) zijn al vertrokken, terwijl Olivier Boscagli zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Brighton & Hove Albion.

Ryan Flamingo is tot op heden de enige verdediger die door technisch directeur Earnest Stewart werd ingelijfd. De Eindhovenaren informeerden eerder deze week nog naar Ko Itakura. De Japanse centrumverdediger van Borussia Mönchengladbach is een serieus doelwit nu Sepp van den Berg (Liverpool) niet langer haalbaar bleek.