Zlatan Ibrahimovic poseert lachend met voor AC Milan-fans pijnlijk cadeau

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Zlatan Ibrahimovic, die breeduit lacht met een Inter-shirt.

Ibrahimovic heeft een rijk verleden bij Inter, maar staat toch vooral bekend als icoon van AC Milan. De Zweed is nu ook werkzaam bij die club als adviseur en is vaak te zien bij wedstrijden van i Rossoneri.

Ibrahimovic is momenteel aanwezig in Saudi-Arabië, waar Milan en Inter, net als Atalanta en Juventus, strijden om de Italiaanse Supercoppa. Reden genoeg voor Inter-president Beppe Marotta om Ibrahimovic een Inter-shirt te overhandigen.

Zlatan staat breeduit lachend op de foto met het shirt waar onder meer de kampioenschapsbadge op te zien is.