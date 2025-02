Zlatan Ibrahimovic komt direct na AC Milan - Feyenoord met veelzeggende mening over rode kaart Theo Hernández

Zlatan Ibrahimovic vond de tweede gele en dus rode kaart voor Theo Hernández tijdens AC Milan - Feyenoord overdreven, zo laat hij weten tegenover Sky. De voormalig spits, die een adviesrol vervult bij de club, erkent dat die specifieke beslissing van arbiter Szymon Marciniak het kantelpunt in de wedstrijd was.

In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor Milan, dat al na 37 seconden de voorsprong greep via uitgerekend Santiago Gimenez. Zes minuten na rust kantelde de wedstrijd volledig, nadat Hernández van het veld werd gestuurd.

De Fransman had in de eerste helft al een gele kaart gekregen nadat hij Anis Hadj Moussa tegen het gras slingerde. In minuut 51 maakte hij een overduidelijke schwalbe in het strafschopgebied van Feyenoord. Marciniak trapte er niet in en gaf Hernández zijn tweede gele kaart.

Ibrahimovic vindt de kaart erg zwaar gestraft. “We zijn teleurgesteld, de scheidsrechter is heel streng geweest door geen waarschuwing te geven voordat hij de tweede gele kaart gaf. Theo is geen acteur, hij doet altijd zijn best.”

Toch is Ibrahimovic niet te beroerd om toe te geven dat Feyenoord het verdiende om door te gaan. “Feyenoord was niet eens beter dan wij, maar wij hebben onszelf geslacht. Het is onze eigen schuld dat we zijn uitgeschakeld, geen excuses. Er was een gebrek aan volwassenheid.”

Fabio Capello, voormalig speler van Milan, was een stuk harder voor Hernández. “Theo duikt altijd”, begint hij tegenover Sky. “Het is niet de eerste keer dat hij zich zo nep voordoet. Deze keer vond hij een eerlijke en strenge scheidsrechter die hem strafte.”

De actie in de eerste helft, waarvoor Hernández zijn eerste gele kaart kreeg, vond Capello echter nog kwalijker. “Het ernstige was de eerste waarschuwing. Daar gedroeg hij zich zo kinderachtig.”