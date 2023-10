Ziyech viert Süper Lig-rentree met zege; Kluivert dankt Balotelli en Niang

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

Galatasaray heeft een zwaarbevochte zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won dankzij een fortuinlijke treffer van Sérgio Oliveira met 0-1 bij Çaykur Rizespor. Dankzij de driepunter neemt Galatasaray de koppositie voorlopig over van het nog foutloze Fenerbahçe, dat deze speelrode nog in actie moet komen. Rizespor is terug te vinden op de negende plaats. Tegelijkertijd wist Adana Demirspor met 3-0 te winnen van Konyaspor. De ploeg van trainer Patrick Kluivert staat op een keurige derde plaats, boven onder meer Besiktas.

Galatasaray begon in een ijzersterke opstelling. Zo werd spits Mauro Icardi in zijn rug gesteund door Kerem Aktürkoglu en bestreken Dries Mertens en Wilfried Zaha de flanken. Lucas Torreira vormde met Kerem Demirbay het blok op het middenveld. Voormalig Ajacied Davinson Sánchez stond centraal achterin geposteerd. Hakim Ziyech, die kampte met een blessure, maakte aan het begin van de tweede helft zijn opwachting. Zijn laatste Süper Lig-duel dateerde van 23 september.

Galatasaray speelde geen overtuigende wedstrijd en dat was al in de eerste helft te zien. Cim Bom had het lastig met de fanatieke thuisploeg, die gevaarlijk werd via onder meer Gustavo Sauer (schot geblokt), Mithat Pala (schot naast) en andermaal Sauer. Laatstgenoemde schoot vlak voor rust in kansrijke positie in de handen van Fernando Muslera. Galatasaray werd zelf ook dreigend via Mertens (schot naast), Zaha (schot geblokt) en Torreira (kopbal naast), maar overtuigde bepaald niet.

Rizespor was in grote delen van de tweede helft namelijk de fanatiekere en bovenliggende partij. Vlak na een gemiste kans van Icardi ontdeed Martin Minchev zich fraai van Abdulkerim Bardakci, maar was het vervolg minder. De Bulgaar schoot in kansrijke positie net naast, terwijl hij eigenlijk af had moeten leggen op een van zijn meegelopen teamgenoten. Ook Jonjo Shelvey en Altin Zeqiri werden daarna tevergeefs dreigend.

Vlak nadat Sacha Boey aan de andere kant stuitte op doelman Gökhan Akkan, was het in minuut 68 alsnog vrij plotseling raak voor de topclub uit Istanbul. Op aangeven van Icardi schoot Sérgio Oliveira hard richting doel. Omdat de poging van de Portugees werd aangeraakt door een verdediger van de thuisploeg, was Akkan kansloos: 0-1.

Een minuut of twee later dacht Sauer voor de gelijkmaker te zorgen. Hij vond de verre hoek feilloos, maar bleek in buitenspelpositie te hebben gestaan. Rizespor bleef drukken en kwam andermaal dichtbij via Halil Pehlivan, die uit een hoekschop met de borst aan mocht nemen en uithalen. Zijn poging belandde echter recht in de handen van Muslera.

Aan de andere kant probeerde Ziyech het met een schot. Het schot van de Drontenaar kwam echter uit een te lastige hoek. Tete en Kerem kregen beduidend grotere kansen. Eerstgenoemde stuitte van dichtbij op Akkan, waarna de Turk de rebound hoog over schoot. Gescoord werd er niet meer en dus hield Galatasaray stand.

Adana Demirspor - Konyaspor 3-0

Het Adana Demirspor van Kluivert blijft het uitstekend doen. Een kleine tien minuten na rust zorgde Mbaye Niang voor de openingstreffer door bij de eerste paal uitstekend binnen te koppen. De assist kwam op naam van voormalig AZ'er Jonas Svensson. Tien minuten voor rust gooide Mario Balotelli het duel in het slot, door de doelman van de bezoekers te omspelen en kundig binnen te schieten. Het slotakkoord was voor Niang, die raak schoot uit een strafschop.