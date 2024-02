Zirkzee geniet belangstelling van regerend landskampioen; Bologna wil 60 miljoen

De kans dat Joshua Zirkzee na de zomer nog bij Bologna speelt lijkt met de week kleiner te worden. De Nederlandse spits kent een uitstekend seizoen bij i Rossoblù en speelde zich al in de kijker van onder meer AC Milan. La Repubblica meldt donderdag dat ook regerend landskampioen Napoli zich heeft gemengd in de strijd om de Schiedammer en spreekt van een 'duel tussen Milan en Napoli'.

Zirkzee kent een uitstekend seizoen met Bologna, dat mede dankzij de acht goals en vier assists van de aanvaller in de Serie A zesde staat, op slechts drie punten van nummer vier Atalanta. Ook in de Coppa Italia liet hij zich onlangs nog gelden met twee assists tegen Inter.

Bij Napoli houdt men voorzichtig rekening met een vertrek van Victor Osimhen, die zondag de finale van de Afrika Cup speelt en onlangs cryptisch bleef over zijn toekomst. De Nigeriaan erkende te weten van de interesse uit de Premier League en verklaarde te weten hoe zijn toekomst eruit zal zien, zonder daar verdere details over te willen delen.

De verwachting is dat Osimhen de Serie A na dit seizoen achter zich laat en in dat geval zouden i Partenopei willen doorschakelen naar Zirkzee. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou bijzonder gecharmeerd zijn van Zirkzee.

Bologna weet echter dat het goud in handen heeft met Zirkzee en is volgens La Repubblica pas vanaf zestig miljoen euro bereid te praten. De 22-jarige Zirkzee ligt nog tot juni 2026 vast in Stadio Renato Dall'Ara.

In het contract van Zirkzee staat wel een vertrekclausule van naar verluidt veertig miljoen euro. Volgens de directeur van Bologna, Marco Di Vaio, is die clausule echter alleen geldig voor Bayern München, de club die Zirkzee verliet voor een avontuur bij Bologna. Een terugkeer van Zirkzee naar München lijkt, mede door de aanwezigheid van Harry Kane, momenteel niet in de lijn der verwachtingen te liggen.

Eerder werd Zirkzee ook al gelinkt aan een overstap naar de Premier League. Zo schreef The Telegraph dat Arsenal zijn verrichtingen in de gaten houdt. The Gunners zouden na dit seizoen serieus willen kijken naar een nieuwe spits. Ook Juventus en Manchester United werden genoemd als een mogelijke vervolgbestemmingen voor Zirkzee.

Bologna-trainer Thiago Motta sprak zich onlangs nog zeer positief uit over Zirkzee. "Hij is altijd iemand die hard traint, anderen inspireert en aan de nieuwe spelers laat zien wat het betekent om Bologna te vertegenwoordigen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich, maar het belangrijkste is dat zijn focus nu hier op ons ligt."

