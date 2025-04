Ziggo-analisten zien bijzonder groot verschil in niveau dat Frenkie de Jong en Yamal halen

FC Barcelona behaalde dinsdagavond ondanks een nederlaag tegen Borussia Dortmund (3-1) de halve finale van de Champions League. Marco van Basten en Youri Mulder bespreken na afloop op Ziggo Sport de individuele prestaties van onder meer Frenkie de Jong en Lamine Yamal.

"Ik heb me wel vermaakt", zegt Mulder. "Het was een leuke wedstrijd. Barcelona heeft niet datgene laten zien dat ze kunnen, maar dat kwam ook door Dortmund. Dortmund miste alleen net de finesse of fijnheid. Anders had het zomaar nog echt spannend kunnen worden."

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt Van Basten hoe De Jong speelde. "Frenkie was niet echt opvallend, maar weet je, dit zijn ook van die wedstrijden die je moet overleven. Je moet zorgen dat je verder komt. Dat is gelukt. Het is wel zonde want die wedstrijden kun je ook gebruiken om wel goed te blijven spelen."

Mulder klinkt positiever over De Jong. "Frenkie was wel degene die het beste was bij Barcelona. Die voorin waren niet zo, hoewel Robert Lewandowski nog wel ging." Lamine Yamal zakte volgens Mulder door het ijs. "Als je Yamal zag lopen...", verzucht de oud-spits, die Van Basten aan zijn kant krijgt. "Ja, dat was bijzonder..."

Reactie van Hansi Flick

Barcelona-trainer Hansi Flick telt na de nederlaag in Duitsland zijn zegeningen. "We hadden vandaag een hele goede tegenstander", aldus de coach op de persconferentie. "De sfeer was geweldig. Het was niet onze beste dag; dit soort wedstrijden tegen teams als Dortmund zijn niet makkelijk, maar we hebben ons gekwalificeerd, dat was ons doel."

Barcelona speelt in de halve finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen Inter en Bayern München. "Ik heb geen voorkeur voor een ploeg", aldus Flick. "Ik ga thuis kijken en van de wedstrijd genieten."