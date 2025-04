Ziet Ronald Koeman speler over het hoofd bij Nederlands elftal? 'Als ik in Engeland of Duitsland zou spelen…'

Azor Matusiwa maakt ook dit seizoen een ijzersterke ontwikkeling door. Bij Stade Rennes speelt hij wekelijks in de Ligue 1, maar in Nederland wordt zijn naam nauwelijks genoemd. In gesprek met Viaplay legt de middenvelder uit waarom dat komt.

“Ja, ik denk heel eerlijk gezegd wel dat de Ligue 1 onderschat wordt”, geeft hij meteen aan. “Het is een hele zware competitie, alleen is het tactisch iets minder. Het is juist wel fysiek, er zit gewoon heel veel kwaliteit in de competitie.”

“Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat mijn naam wat minder snel valt in Nederland. Als ik in Engeland of Duitsland zou spelen zou dat anders zijn. Of het me stoort? Nee, ik zit er niet mee hoor. Het is alleen wel jammer.”

“Een tijdje geleden maakten we echt een sterke periode door bij Stade Reims en dan hoop je wel op een berichtje of een telefoontje van: ‘Je zit bij de voorselectie van het Nederlands elftal’. Dan heb ik het niet eens over de definitieve selectie, maar gewoon alleen de voorselectie.”

Matusiwa had daarmee graag een signaal ontvangen van Ronald Koeman dat hij goed bezig is in Frankrijk. “Zelfs dat is er niet van gekomen. Dat geeft wel aan dat er minder naar deze competitie gekeken wordt.”

“Ik denk als ik in Engeland, Duitsland of wellicht Spanje had gespeeld, dat de kans groter was geweest dat mijn naam vaker zou vallen”, baalt Matusiwa, die zich wel jeugdinternational mag noemen. Doordat hij nu geen signalen van de bondscoach krijgt, weet hij ook niet hoe dicht hij tegen Oranje aan zit, vertelt hij.

“Ik heb echt geen idee. Omdat ik totaal geen geluiden ontvang vanuit de kant. Dan denk ik dat ik er toch best wel ver vanaf zit. Op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik er dicht tegenaan zit. Oranje is zeker een droom. Ik hoop dat ik daar ooit mag spelen. Het enige wat ik kan blijven doen, is heel hard werken en mezelf laten zien. Dan is het aan hun om te bepalen of ik erbij hoor.”