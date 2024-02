Zien om te geloven: curieuze terugspeelbal leidt tot enorme keepersblunder

Doelman Andre Blake en Jakob Glasnes zullen niet met veel trots terugkijken op het duel tussen het Costa Ricaanse Deportivo Saprissa en Philadelphia Union (2-3) van dinsdagnacht. In de knock-outfase van de CONCACAF Champions League ging het duo flink de fout in.

Na 28 minuten spelen werd de Noor Glesnes op de huid gezeten door een van de aanvallers van Saprissa op zo’n 35 meter van het doel van Blake. De verdediger bracht zijn doelman in een benauwde situatie door de stuiterende bal met een flinke snelheid richting zijn eigen doel te volleren.

Doelman Blake mocht de terugspeelbal niet in de handen pakken en leek bij zijn aanloop richting de bal te twijfelen tussen een controle of kopbal. Vervolgens tastte de doelman mis. Hij sprong op, maar zijn coördinatie en timing waren dusdanig slecht dat de bal de eigen goal in stuiterde, waardoor Saprissa op voorsprong kwam. ESPN deelt de beschamende beelden van het tweetal op X, het voormalige Twitter.

Bizarre keepersblunder na curieuze terugspeelbal! ?? pic.twitter.com/ahyGl9ZJpX — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2024

Blake en Glesnes konden wel door de grond zakken en hadden gehoopt dat ze pakweg vijftig jaar geleden voetbalden, zonder social media. Gelukkig voor het tweetal wist Philadelphia zich wel te herpakken.

De 23-jarige spits Julian Carranza draaide de wedstrijd in de tweede helft middels een hattrick eigenhandig om, voordat Gerard Taylor namens de Costa Ricanen in de slotminuut weer wat terug deed en de eindstand op 2-3 bepaalde. Op woensdag 28 februari staat de return ingepland om 02:15 uur.

Philadelphia Union wist vorig seizoen tot de halve finale van het toernooi te reiken, daarin was Los Angeles FC over twee wedstrijden echter te sterk. Het Mexicaanse Club León wist zich in de finale te verzekeren van de eindzege.

Deze week staat de seizoensouverture van de Major League Soccer op het programma. The Union trapt het seizoen zaterdagnacht af met een thuiswedstrijd tegen Chicago Fire. Vorig seizoen eindigden Blake en Glesnes met hun club op de vierde plaats in de Eastern Conference, de oostelijke competitie van de Verenigde Staten.

