Zet Feyenoord in op transfervrije speler? ‘Hij kan eventueel een optie worden’

Bij Feyenoord zal dinsdag het chagrijn heersen na een teleurstellende Deadline Day. De Rotterdammers hoopten zich voor het sluiten van de transfermarkt te versterken met een extra buitenspeler, maar slaagden er niet in nog een aanvaller aan de selectie toe te voegen.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese was maandag bezig met Andreas Skov Olsen (Club Brugge). Toen bleek dat de Belgische topclub te hoog in de boom zat voor de 24-jarige buitenspeler, schakelde hij door op Assane Diao (Real Betis).

Te Kloese bevestigde vlak na middernacht aan journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad dat Feyenoord er niet in is geslaagd om de achttienjarige Diao aan te trekken. Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International gaf vervolgens tekst en uitleg bij de situatie.

“Ze hebben er hard voor gewerkt, ook Betis heeft er hard voor gewerkt. Er waren wat problemen aan de kant van de speler, wat er precies is, weten we nog niet. Daar hebben ze dan uren en uren voor lopen rennen, vliegen en werken, maar het is niet gelukt om een buitenspeler te halen. Dat is voor Feyenoord en Priske een enorme teleurstelling”, concludeert Krabbendam.

Jahanbakhsh

In de studio van ESPN begon verslaggever Sinclair Bischop maandag plotseling over een noodoplossing voor Te Kloese. “Feyenoord heeft Jahanbakhsh natuurlijk laten gaan en die heeft nog geen club. Hij zou eventueel nog een optie kunnen worden. Aan de andere kant is er natuurlijk al doorgeselecteerd... Toch zal die positie ingevuld moeten worden.”

“Feyenoord wist natuurlijk niet dat alles zo stroef zou verlopen en dat Calvin Stengs nu weer geblesseerd zou zijn”, aldus Bischop. Kostas Lamprou, een goede vriend van Alireza Jahanbakhsh, wordt gevraagd of de Iraanse international open zou staan voor een verrassende terugkeer in de selectie van Feyenoord.

“Het zou kunnen. Ik heb in juni samen met Ali getraind”, vertelt Lamprou. “Het liefst wil hij een stap maken. Hij zei: ‘Mijn tijd is eigenlijk op bij Feyenoord’. Het is een hele respectvolle jongen, dus ik denk dat hij er sowieso voor open zou staan als Feyenoord terugkomt. Ik zou het heel leuk vinden als hij weer bij Feyenoord gaat voetballen.”