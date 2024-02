Zegeloze Martens worstelt met ‘dood vogeltje’ AZ; Ajax loert op vierde plek

Kenneth Perez vermoedt dat Ajax als vierde zal eindigen in de Eredivisie, zo voorspelt hij aan tafel bij Dit was het Weekend. Hij dicht de Amsterdamse selectie meer kwaliteit toe dan die van AZ. De Alkmaarse equipe is een 'dood vogeltje', zo stelt de Deense analyticus.

“We hebben dit weekend gekeken naar de lammen en de blinden als het gaat om plek vier”, doelt presentator Jan Joost van Gangelen op Ajax en AZ. Ajax verloor op bezoek bij sc Heerenveen met 3-2 in het Abe Lenstra stadion, terwijl AZ met 0-0 gelijkspeelde bij Almere City.

Voor Ajax was het de eerste competitienederlaag sinds de aanstelling van interim-trainer John van ’t Schip. De interim-trainer van AZ, Maarten Martens, vult de opvolging van Pascal Jansen nog niet bepaald vlekkeloos in. Hij coachte de ploeg vijf wedstrijden en won daarin geen enkele keer (drie keer gelijk, twee keer verloren).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Momenteel zijn beide ploegen verwikkeld in de strijd om de vierde plek. AZ heeft 36 punten verzameld, Ajax sprokkelde er 35. Bovendien hebben de Alkmaarders een beter doelsaldo dan de provinciegenoot.

Ajax en AZ zullen het dan ook gaan uitvechten om de vierde plek, denken de heren aan tafel. De ploegen eronder vormen geen bedreiging, verwachten zij. “Je hebt als AZ en Ajax zijnde nog geluk dat de rest eronder ook niet veel van bakt”, begint Karim El Ahmadi.

“NEC had een opmars”, voegt Perez toe, “maar die is vrijdag (2-0 verlies bij RKC, red.) weer gestuit. En Go Ahead Eagles speelt met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle, dat is jammer.”

Perez zet zijn geld in op Ajax als hem gevraagd wordt wie de competitie als vierde zal besluiten. “Ajax heeft veel meer kwaliteit dan AZ. AZ is een dood vogeltje op dit moment”, oordeelt de voormalig voetballer.

Perez heeft te doen met de nog zegeloze Martens. “Zo’n beginnend trainer heb ik sympathie voor, die gun je een goed begin van zijn trainerscarrière, maar dit is natuurlijk een valse start voor Maarten Martens”, besluit hij.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties