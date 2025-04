Zeer overtuigend PSV wint eenvoudig van FC Twente en komt weer dichter bij Ajax

PSV had donderdagavond geen kind aan FC Twente. In de Grolsch Veste eindigde het duel in 1-3 dankzij doelpunten van Ivan Perisic, Guus Til en Luuk de Jong. De Eindhovenaren speelden heel overtuigend, maar kwamen al binnen een minuut op achterstand na een goal van Ricky van Wolfswinkel. PSV breidt de voorsprong op Feyenoord voor even uit naar acht punten. De Rotterdammers spelen vrijdagavond in eigen huis tegen PEC Zwolle. De achterstand op Ajax bedraagt nog zes punten.

Malik Tillman begon op de bank. De Amerikaanse middenvelder kwam te laat bij de wedstrijdbespreking en stond daarom niet aan de aftrap. Het middenveld werd gevormd door Ismael Saibari, Joey Veerman en Til.

De openingstreffer lag al na 56 seconden in het net. Richard Ledezma liet zich de kaas van het brood eten door Naci Ünüvar, waardoor laatstgenoemde de bal kon oppikken. De spelmaker gaf direct laag voor op Van Wolfswinkel, die aannam en vervolgens onder Walter Benítez door raak schoot: 1-0.

Heel lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want Perisic trok de stand tien minuten later weer gelijk. De Kroaat was het eindstation van een afgemeten voorzet van Til en zag zijn volley in de verre hoek belanden: 1-1. Even later dachten de Eindhovenaren op voorsprong te komen via Saibari.

Een schot van de rechtspoot werd van richting veranderd en leek het doel in te gaan, maar Lars Unnerstall voorkwam dat op het allerlaatste moment. De videoscheidsrechter oordeelde dat de bal niet in zijn geheel over de doellijn was geweest, waardoor de stand gelijk bleef. PSV werd sterker en sterker en bleef op zoek naar de 1-2. Mauro Júnior kwam in de eerste helft nog twee keer dichtbij. Unnerstall verrichtte een geweldige redding bij de tweede poging van de Braziliaan.

PSV bleef ook na rust de betere partij. Zo’n acht minuten na de start van het tweede bedrijf was het dan eindelijk wél raak voor de Eindhovenaren. Het was Til die een voorzet van Perisic achter Unnerstall kopte: 1-2. Vier minuten later lag de derde Eindhovense treffer in het net. Noa Lang trok de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied terug op De Jong, die tegendraads doel trof: 1-3.

Tillman mocht twintig minuten voor tijd invallen omdat Saibari ogenschijnlijk zwaar geblesseerd raakte. Laatstgenoemde moest van het veld gedragen worden door twee stafleden van PSV. De Jong kwam in de slotfase nog een paar keer dicht bij een treffer, maar zou niet meer scoren. Benítez verrichtte nog een aantal goede reddingen om de stand zo op 1-3 te houden.