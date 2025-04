Zeer opvallende onthulling over Valentijn Driessen: 'Daar gaan die Ajax-fans helemaal gek van worden'

Valentijn Driessen is een Feyenoorder. Dat zegt Jan Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. De journalist van De Telegraaf is volgens de voormalig tv-analist altijd bij wedstrijden van de Rotterdammers. “Dat is echt een Feyenoorder”, aldus Boskamp.

In de nieuwe aflevering van de podcast zijn een aantal mensen van De Telegraaf over de vloer gekomen om bij de opnames aanwezig te zijn. “Je hebt geluk dat je Valentijn niet meegenomen hebt. Die mocht niet binnen”, zegt Boskamp lachend tegen de mensen van de krant.

“Dat is een Feyenoorder, toch?”, vraagt Nicky van der Gijp aan zijn co-host. “Ja, honderd procent. Hij zegt van niet, maar dat is echt een Feyenoorder. Ik zweer het je. Dat meen ik echt”, lacht Boskamp.

“Hij zit altijd op Ajax te zeiken”, merkt Van der Gijp op. “Ja, altijd”, reageert Boskamp. “Hij heeft nu ook op ons (Feyenoord, red.) lopen zeiken, hè. Van de week.”

“Als ik ga kijken bij Feyenoord weet ik dat hij er ook is. Ook als ik bij uitwedstrijden ga kijken zit hij er. Het is een stille liefhebber”, laat de oud-voetballer optekenen.

“We moeten het niet verklappen aan de mensen, maar eigenlijk is Valentijn gewoon een ontzettende Feyenoorder”, vervolgt Van der Gijp. “Goed is dat. Daar gaan die Ajacieden helemaal gek van worden.” Boskamp: “Ik denk dat ze het al weten.”