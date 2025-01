Zéér chaotische 60 seconden bij fantastisch voetbalgevecht tussen Galatasaray en Dynamo Kyiv

Galatasaray en Dynamo Kyiv hebben elkaar in een fantastisch voetbalgevecht in evenwicht gehouden. De Oekraïeners vochten zich in de tweede helft knap terug en sleepten in Istanbul een 3-3 gelijkspel uit het vuur. Het was voor de bezoekers pas het eerste puntje in de Europa League. Galatasaray bezet na zeven wedstrijden de vijfde plek.

Davinson Sánchez en Dries Mertens waren twee van de namen die aan Turkse kant begonnen. Voor de Belg werd het een recordwedstrijd, want hij speelde dinsdag zijn zeventigste Europa League-duel, meer dan wie dan ook in die competitie.

Al heel vroeg in de eerste helft beloonde Galatasaray zichzelf voor een hele sterke openingsfase. Sánchez, de Colombiaanse verdediger die in het verleden nog uitkwam voor Ajax, leunde naar achteren en knikte een corner knap binnen: 1-0.

Halverwege het tweede bedrijf bouwde de Turkse ploeg de verdiende voorsprong verder uit. Abdülkerim Bardakci werd niet gestoord en kon een terugvallende bal van een meter of 25 richting het doel vuren.

Dat deed hij, en met succes: de bal vloog in de rechterhoek: 2-0. In het restant van de eerste 45 minuten kreeg Gala kansen op een derde, maar in plaats daarvan ging het rusten met slechts een marge van één doelpunt verschil.

Vladyslav Vanat liep slim weg bij Sánchez, omspeelde doelman Fernando Muslera en prikte binnen: 2-1. Die aansluitingstreffer betekende dat de Oekraïeners er weer vol in geloofden.

Dat gevoel werd versterkt toen Baris Alper Yilmaz kort na rust tegen zijn tweede gele, en dus de kaart aanliep. Het was het beginsignaal van een zeer chaotische zestig seconden. Want de videoscheidsrechter kwam op de lijn en annuleerde de rode prent.

Galatasaray, dus weer met elf, stormde naar voren, verdiende een penalty en die werd feilloos ingeschoten door Victor Osimhen: 3-1. Dynamo Kyiv toonde echter veel veerkracht en via een dubbelslag van Andriy Yarmolenko werden de punten alsnog gedeeld: 3-3.