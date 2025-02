Zag de VAR zondag een rode kaart over het hoofd? 'Had rood kunnen/moeten zijn'

FC Twente speelde zondagmiddag het inhaalduel tegen NEC. In de eigen Grolsch Veste werd het 2-0 voor de Tukkers. Na afloop was er veel discussie over de handsbal van Max Bruns en de niet-gegeven penalty voor NEC. In de tweede helft was er echter veel minder aandacht voor de overtreding van Calvin Verdonk op Michal Sadílek. Op X riep dit de nodige vraagtekens op.

Na ongeveer een uur spelen kwam de verdediger van NEC te laat bij de bal en ging hij vol op de voet van Sadílek staan. Danny Makkelie gaf een gele kaart aan de Indonesiër. VAR Rob Dieperink kon leven met deze beslissing en besloot Makkelie niet naar de kant te roepen.

Een gebruiker op X deelde het moment en was het er bepaald niet mee eens. “De heer Dieperink, die Makkelie wel naar de kant haalde voor een vermeende handsbal, was tijdens dit moment toevallig even koffie aan het halen?"





Twente-watcher van De Telegraaf Jeroen Kapteijns was het hiermee eens. “Had rood kunnen/moeten zijn.” Toch beoordeelde niet iedereen de situatie op deze manier. Tijmen van Wissing, van RTV Oost Sport, is het eens met de beslissing van Makkelie. “Op de voet is dus in zulke acties geen rood, heb ik altijd geleerd. Maar deze is wel stevig, eens. Ik vind dit geen rood.”

Eerder in de wedstrijd was er ook al controverse rondom de beslissingen van de scheidsrechter. Een schot van NEC-speler Sami Ouaissa kwam tegen de arm van Max Bruns aan. Makkelie besloot na het zien van de beelden geen strafschop te geven. NEC-trainer Rogier Meijer was hier woedend over en riep: “Laat het hem uitleggen dan!”

Even later stormde de NEC-spelers weer richting de scheids. Uit de kluts kwam een inzet van Bryan Linssen tegen het lichaam van Lars Unnerstall aan, waarna Vito van Crooij bij de rebound gemakkelijk naar de grond ging. Dit moment werd weggewuifd door Makkelie.

De eindstand 2-0 werd op het bord gezet door Bas Kuipers. De linksachter was verantwoordelijk voor beide goals en hij zorgde ervoor dat Twente op 42 punten staat uit 23 wedstrijden. Hiermee staat de Trots van het Oosten op één punt achter Feyenoord, FC Utrecht en AZ.