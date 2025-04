Zaakwaarnemer weet het zeker: 'Wout Weghorst kan Ajax inruilen'

Wout Weghorst zou komende zomer zomaar weer kunnen neerstrijken in Turkije. Dat stelt de Turkse zaakwaarnemer Mithat Halis, die verbonden is aan het makelaarskantoor waarbij de spits van Ajax onder contract staat. Volgens hem ligt de deur naar de Süper Lig wijd open, met onder meer Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas als potentiële bestemmingen.

De 32-jarige spits speelde in het seizoen 2022/2023 al een half jaar op huurbasis bij Besiktas, waar hij indruk maakte met negen doelpunten in achttien wedstrijden. Een definitieve terugkeer naar Istanbul leek vorige zomer al in de maak. “Wij wezen Besiktas op Weghorst”, vertelt Halis in gesprek met het Turkse radiostation Radyospor. “Maar de vicevoorzitter hield vast aan het idee om Ciro Immobile te halen.”

Halis spreekt met lof over de 1,97 meter lange aanvaller. “Weghorst is international van Oranje. Iedereen heeft op het WK kunnen zien wat hij kan en welke doelpunten hij maakt”, zegt de zaakwaarnemer, die onthult dat ook een toptransfer naar Italië binnen handbereik was. “Voor zijn overstap naar Ajax was hij dicht bij een transfer naar AC Milan, maar die deal kwam te laat rond.”

Ajax nam de spits afgelopen zomer voor circa 2,35 miljoen euro over van Burnley. Ondanks blessureleed bleek hij waardevol: in negentien Eredivisie-wedstrijden kwam hij tot acht doelpunten en twee assists. Afgelopen weekend was hij opnieuw trefzeker in de 1-2 overwinning op Willem II.

Toch sluit Halis een vertrek uit Amsterdam komende zomer niet uit. “Als een Turkse club tot een akkoord met Ajax komt, dan zal Weghorst komen. En als hij komt, speelt hij op topniveau,” aldus Halis.

“Hij is beter dan Álvaro Morata en zou perfect in het systeem van Galatasaray passen. Zelfs naast iemand als Osimhen zou hij uit de voeten kunnen - hun duelkracht zou elkaar versterken”, verzekert de spelersmakelaar.

Ook Fenerbahçe en Trabzonspor worden genoemd. “Bij Fenerbahçe zou hij precies doen wat Edin Džeko nu doet, hij is de perfecte vervanger. Bij Trabzonspor zou hij ook veel kunnen betekenen. Maar Weghorst zelf wil het liefst terugkeren naar een club uit Istanbul”, benadrukt Halis. “Wie een akkoord met Ajax weet te bereiken, mag hem verwelkomen. Al is dat geen eenvoudige opgave: hij ligt daar nog tot medio 2026 vast.”