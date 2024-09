Zaakwaarnemer legt uit waarom Daniele Rugani Ajax boven Napoli verkoos

Vanwege de slechte financiële huishouding kon Ajax tijdens de afgelopen transferzomer niet of nauwelijks de portemonnee voor versterkingen trekken. Weghorst werd voor iets meer dan twee miljoen euro ingelijfd, Bertrand Traoré kwam transfervrij en Daniele Rugani werd gehuurd van Juventus. Laatstgenoemde kon echter ook naar Napoli.

Rugani’s zaakwaarnemer Davide Torchia onthult bij Radio Kiss Kiss, een radiostation gevestigd in Napels, dat de Italiaanse centrumverdediger eveneens kon rekenen op belangstelling van I Partenopei.

Rugani koos uiteindelijk toch voor Ajax. “We waren meteen enthousiast over deze optie, omdat zij al op 29 juni belden over Rugani. Ze hebben echt hun best gedaan om hem aan te trekken en dat voelde prettig”, geeft Torchia aan.

De zaakwaarnemer van Rugani heeft lovende woorden over voor Farioli. “De organisatie staat als een huis daar. Hou Farioli goed in de gaten. Wat ik van hem gezien heb, is dat hij ondanks zijn jonge leeftijd zeer goed voorbereid is.”

Rugani wacht nog op zijn basisdebuut in het shirt van Ajax. Hij viel tot nog toe één keer in. Tijdens de return in de play-offs van de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok kwam de mandekker tien minuten voor tijd binnen de lijnen.

Het is nog maar de vraag of Rugani in de komende periode een basisplaats weet te veroveren onder Farioli. De oefenmeester van Ajax hield in de eerste maanden van het seizoen vast aan Josip Sutalo en Youri Baas in het hart van de Amsterdamse defensie.