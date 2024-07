Zaakwaarnemer bevestigt: Feyenoord in de markt voor Jeyland Mitchell

Feyenoord hoopt zich te versterken met Jeyland Mitchell, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Kurt Morsink aan Tigo Sports. Mitchell is een negentienjarige verdediger die al zeven interlands speelde namens Costa Rica. De rechtspoot ligt nog tot medio 2027 vast bij zijn club LD Alajuelense.

Mitchell was in de afgelopen weken een vaste basisspeler bij Costa Rica op de Copa América. In het eerste groepsduel met Brazilië (0-0) vocht hij vele duels uit met Real Madrid-ster Vinícius Júnior, die hij van het scoren af wist te houden.

Mitchell in actie tegen Brazilië.

Tegen Colombia (3-0 nederlaag) had Mitchell het een stuk lastiger, maar in het laatste groepsduel met Paraguay (2-1 winst) wist Costa Rica de eer te redden. Vier punten waren echter niet genoeg voor de knock-outfase, waardoor Mitchell terugkeert naar zijn club Alajuelense.

Mogelijk reist Mitchell op korte termijn af naar De Kuip, om daar een transfer naar Feyenoord af te ronden. De tiener kan in Rotterdam-Zuid zijn Europese droom verwezenlijken, zo bevestigt Morsink. “Feyenoord behoort tot één van de opties, mogelijk de beste optie. Het zou een mooie uitdaging zijn.”

De 1,87 meter lange Mitchell is volgens Transfermarkt 175.000 euro waard, al zal Alajuelense vanwege zijn langdurige contract daar geen genoegen mee nemen. De centrumverdediger speelde pas twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de club en was eerder actief voor Guanacasteca en Municipal Liberia.

Bij Feyenoord is de concurrentie centraal achterin behoorlijk groot. Lutsharel Geertruida staat nog altijd onder contract, al is de verwachting dat hij deze zomer een toptransfer maakt. Thomas Beelen en Gernot Trauner blijven waarschijnlijk wel langer aan, terwijl Antef Tsoungui (FC Dordrecht) en Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien) terugkeren van een uitleenbeurt.

Dávid Hancko is als linksbenige centrumverdediger onbetwistbaar, al heeft hij zich de afgelopen weken zeer waarschijnlijk in de kijker gespeeld op het EK. Feyenoord verkocht Ramon Hendriks onlangs voor een mooi bedrag aan VfB Stuttgart.

El Feyenoord es una opción fuerte para Jeyland Mitchell. pic.twitter.com/lk7bMI90Y4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 3, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties