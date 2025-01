Youri Mulder reageert veelzeggend op interview Francesco Farioli na afloop van RFS - Ajax: 'Wat zit jij te lachen?'

Youri Mulder en Frank de Boer zijn niet te spreken over de reactie van trainer Francesco Farioli na afloop van de blamage van Ajax in de Europa League tegen RFS (1-0), zo laten zij blijken bij Ziggo Sport. De Italiaan krijgt met name het verwijt dat hij nauwelijks kritisch is op zijn ploeg, terwijl daar volgens de analisten wel alle reden toe is.

“We hebben onze kansen gecreëerd in zowel de eerste als de tweede helft”, begint Farioli. “Het is niet makkelijk om door een verdediging te spelen met zo’n veld. We proberen alles te doen wat we kunnen en zo min mogelijk kansen tegen krijgen. Dat deden we best goed, maar één fout die ons niet mag overkomen beslist de wedstrijd.”

Daarna werd Farioli gevraagd naar zijn verstandshouding met Alex Kroes. De twee zouden het niet eens zijn over de mogelijke komst van Youri Regeer. De Italiaan reageert gevat. “We zijn het over 85 procent eens, maar over de andere 15 procent hebben we onze discussies. Ik weet niet of jij het altijd eens bent met je vrouw? Er is niks, het is onderdeel van mijn werk.”

“Wat zit jij nou te lachen?”, vraagt presentatrice Hélène Hendriks vervolgens in de Ziggo Sport-studio aan Mulder. “Dit doet ie wel goed, hè”, doelt de analist op het interview van de Ajax-trainer. “Maar hij heeft er wel een handje van om alles anders te laten voorkomen dan het daadwerkelijk is.”

Daarmee doelt Mulder op het feit dat Farioli vaak te spreken is over de prestaties van zijn ploeg, zelfs op een avond als deze. “Na de wedstrijd tegen Lazio had hij dat ook al”, stoort Mulder zich aan Farioli. “Dan vindt hij veel dingen toch wel goed.”

“Hij mag misschien ook wel wat meer uitleggen over de dingen die niet goed gaan. Hij houdt zich nu juist altijd vast aan de dingen die wel goed gaan. Over de voorzetten, de kansen die ze hebben gecreëerd… Natuurlijk, dat heb je altijd wel. Maar je verliest 1-0, dus wat gaat er dan allemaal niet goed? Daar haakt hij nooit op in.”

Collega-analist De Boer begrijpt ook niets van de reactie van Farioli. “Je verliest van een club, sommigen zullen zeggen dat het halve amateurs zijn. Het komt erop neer dat je je ongelooflijk moet schamen. Dat merk ik niet helemaal aan hem.”