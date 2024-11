Youri Baas onthult aan welke teamgenoot bij Ajax hij zich het meest optrekt

Youri Baas kijkt enorm uit naar de nieuwe speelronde in de Europa League, zo maakt de verdediger van Ajax duidelijk op de persconferentie daags voor het duel met Real Sociedad. Het doorgebroken toptalent heeft zich goed voorbereid op de ontmoeting en krijgt daarbij ook hulp van teamgenoten.

“Of de Europese avonden al wennen? Nou, inmiddels heb ik al enkele uit- en thuiswedstrijden meegemaakt, maar het blijft wel heel speciaal”, zo begint Baas tijdens het persmoment. “Zeker als je ook in dit soort stadions mag spelen. Dat is alleen maar mooi.”

Baas kent geen angst en is klaar voor iedere spits, zo geeft hij aan. “Ik heb ook al tegen goede spitsen kunnen spelen, zoals Luuk de Jong. Voor donderdag moeten we nog even afwachten wie er gaat spelen. Ik heb er zin in en er lopen genoeg goede spelers bij Real Sociedad.”

“Hoe ik me voorbereid op een mogelijke ontmoeting met Mikel Oyarzabal? Eigenlijk niet anders dan normaal. We bekijken met de assistenten beelden van de eerste en tweede spits.”

“Ik kan wel wennen aan de hogere intensiteit”, vervolgt Baas. “Ik denk vooral dat het herstel heel erg belangrijk is. Als je herstel niet goed is, dan ben je ook niet honderd procent fit voor de volgende wedstrijden. Het is belangrijk om stabiel te zijn.”

“Ik trek me ook erg op aan andere spelers, die me tips geven over hoe je het best kan herstellen. Ervaren spelers weten wat het beste is, want zij hebben alles geprobeerd.”

“In het bijzonder Jordan Henderson, die besteedt heel veel aandacht aan herstel. Ik trek me wel op aan hem”, besluit de centrale verdediger, die tegen Real Sociedad vermoedelijk weer vergezeld wordt door Josip Sutalo in het defensieve hart.