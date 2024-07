Xavi Simons ziet één geïnteresseerde club afhaken in strijd om zijn handtekening

Een transfer naar Manchester United zit er deze zomer niet in voor Xavi Simons. Dat meldt The Telegraph. De aanvallende middenvelder wil vertrekken bij Paris Saint-Germain en vrijdag meldde L’Équipe nog dat Manchester United serieuze belangstelling in Simons had.

Simons kende een grandioos seizoen op huurbasis bij RB Leipzig, dat de 21-jarige spelmaker dolgraag langer bij de club wil houden. Bayern München zou ondertussen bereid zijn om liefst negentig miljoen euro te betalen voor Simons, zo meldde L'Équipe eerder al.

Vrijdag voegde de Franse sportkrant daaraan toe dat ook Manchester United zich in de strijd om de handtekening van Simons zou mengen. James Ducker van The Telegraph meldt een dag later echter dat daar geen sprake van is.

“Er is veel bewondering bij Manchester United voor Xavi Simons en Adrien Rabiot, maar in dit stadium is geen van beiden een serieuze optie voor deze zomer”, aldus Ducker op X.

“Simons is een hele tijd nauwlettend in de gaten gehouden en was vorig jaar zomer een mogelijkheid, maar dat gebeurde niet.” Volgens L’Équipe bracht de Engelse club destijds tevergeefs een bod uit van vijftig miljoen euro uit.

“Verder is duidelijk dat Manchester United in 2022 gesprekken heeft gevoerd met Rabiot”, besluit Ducker. Ook Rabiot is volgens Ducker deze zomer echter geen optie meer voor the Red Devils.

De Franse middenvelder nam deze zomer na vijf jaar afscheid van Juventus en is dus transfervrij op te pikken. In het verleden werd Rabiot al meermaals aan een overstap naar Manchester gelinkt.

