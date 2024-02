Xavi Simons scoort op schitterende wijze voor Leipzig; ook Openda trefzeker

RB Leipzig heeft zaterdagavond een comfortabele overwinning geboekt op Borussia Mönchengladbach. De ploeg van trainer Marco Rose was in eigen huis met 2-0 te sterk voor die Fohlen. Voormalig Eredivisionisten Xavi Simons en Loïs Openda maakten de treffers voor Leipzig. Met name het doelpunt van Simons was er eentje om in te lijsten.





Bijzonderheden:

Al na veertien minuten opende het Nederlandse talent de score in de Red Bull Arena. Yussuf Poulsen gaf hem een halfhoge bal buiten de zestien, die hij op zijn bovenbeen aannam en vervolgens in één keer uit de lucht in de linkerhoek volleerde. De voormalig speler van PSV kreeg vervolgens een opgelegde kans op 2-0, maar zijn poging van dichtbij werd knap gekeerd door Gladbach-doelman Moritz Nicolas.

In het tweede bedrijf breidde voormalig Vitesse-spits Openda de score alsnog uit. Xaver Schlager gaf een diepe bal achter de verdediging, waarna Openda ongehinderd op de doelman afkon. De Belg stak de bal over Moritz heen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Na tussenkomst van de VAR bleek het doelpunt toch geldig: 2-0.

