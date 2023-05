Xavi Simons onthult geheime troef waarmee Van Nistelrooij hem naar PSV lokte

Woensdag, 24 mei 2023 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Ruud van Nistelrooij is vorig jaar ver gegaan om Xavi Simons naar het Philips Stadion te krijgen, zo heeft de aanvaller annex middenvelder onthult bij Kick 't Met op Ziggo Sport. De smaakmaker van PSV maakte een jaar geleden vrij onverwachts de overstap van Paris Saint-Germain en groeide in Eindhoven uit tot een van de dragende spelers.

PSV was niet de enige club die Simons graag zag komen. "Ik had opties in Spanje, Duitsland en Engeland", blikt de handenbinder terug op de transferzomer. "Vroeger riep ik altijd dat ik niet terug wilde naar Nederland. Ik had dat gewoon in mijn hoofd zitten. Maar in maart of februari belde Van Nistelrooij met Sergio Ramos. Zij hebben samen gespeeld bij Real Madrid."

Van Nistelrooij en Ramos werden samen kampioen in 2006/07 en 2007/08 en hebben dus nog geregeld contact. "Wij hadden een wedstrijd op dat moment. Ik zat op mijn kamer en we gingen allemaal naar beneden", gaat Simons verder. "Toen riep Ramos mij om te zeggen dat Van Nistelrooij had gebeld om te zeggen dat hij mij heel graag wilde hebben. Maar ik wist nog van niks. Mijn zaakwaarnemer had nog niks gezegd over PSV. Sindsdien heeft hij mij elke dag gebeld."

Het verlangen van Van Nistelrooij ging ver, zo vertelt Simons. "Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik zei: 'Ik heb nu zomer, misschien ga ik niet reageren binnen nu en een paar weken.' Toen zei hij: 'Maakt niet uit, ik blijf je berichten sturen.' En dat deed hij ook gewoon. Hij stuurde dat hij mij graag wilde hebben en dat ik belangrijk ging worden. Dat soort dingen. Dat gaf goede energie. Het was heel positief."