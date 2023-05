Xavi Simons helpt PSV eigenhandig aan felbegeerd Champions League-ticket

Zondag, 28 mei 2023 om 16:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:40

PSV heeft zich zondagmiddag op de slotdag van de Eredivisie verzekerd van de tweede plek. De Eindhovenaren waren op bezoek bij AZ met 1-2 te sterk en waren daardoor niet afhankelijk van het resultaat bij FC Twente - Ajax. Xavi Simons werd de grote man met twee treffers, waarbij met name de tweede van grote schoonheid was. Hij is met negentien treffers gedeeld topscorer geworden. Jesper Karlsson deed iets terug vanaf de stip. Anwar El Ghazi kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele en dus rode kaart. Door de zege stroomt PSV komend seizoen in de derde voorronde van de Champions League in. AZ eindigt het seizoen als nummer vier.

Supporters van PSV die hoopten dat Fred Rutten de boel om zou gooien voor de beslissende wedstrijd in het AFAS Stadion, kwamen bedrogen uit. De interim-coach stuurde dezelfde elf basisspelers de wei in als afgelopen weekend, toen sc Heerenveen een puntje meenam uit het Philips Stadion. André Ramalho maakte toen een bedroevende indruk, maar mocht het dus nog een keer proberen. Hij vormde het hart van de defensie en werd daar gesteund door Jarrad Branthwaite.

Na een wat aftastende openingsfase dook AZ in de twintigste minuut voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van PSV. Vangelis Pavlidis kon in kansrijke positie controleren op de borst, maar werd op het laatste moment afgestopt door André Ramalho. Drie minuten later kreeg Pavlidis een vrije schietkans van een meter of tien, waarop Walter Benítez knap redde. Het eerste gevaar van PSV volgde acht minuten voor rust, maar Guus Til kreeg de bal na een voorzet van Patrick van Aanholt niet goed op het hoofd.

Ook in de beginfase van de tweede helft bleef het vuurwerk achterwege. De meeste opwinding kwam van de tribunes, waar de doelpunten van FC Twente (de 1-1 en 2-1) met luid gejuich werden ontvangen. AZ wist echter dat het bij een gelijkspel op plek vier zou blijven staan, waardoor de ploeg van Pascal Jansen naarmate de tweede helft vorderde meer risico nam. De eerste poging tot gevaar kwam van de voet van Joey Veerman, die het probeerde van grote afstand: hoog over.

Aan de andere kant kreeg Pavlidis een opgelegde mogelijkheid om de score te openen. De spits draaide zich knap vrij, maar vond opnieuw Benítez op zijn weg. Vijf minuten later was het raak voor PSV. Luuk de Jong stuurde met één voetbeweging Xavi Simons alleen op het doel af, waarna de smaakmaker al vallend de ban brak: 0-1. Het was vervolgens aan Benítez te danken dat AZ niet razendsnel op gelijke hoogte kwam. De Argentijn had kunst- en vliegwerk nodig om Jesper Karlsson van scoren af te houden.

De aanvalsdrang van AZ bracht de ploeg van Jansen in de slotfase terecht langszij. Nadat Karlsson eerst nog rakelings over had geschoten uit een vrije trap, schoot hij in minuut 84 raak vanaf de stip. De overtreding die voorafging aan de penalty werd begaan door Joey Veerman. De middenvelder vergreep zich aan Riechedly Bazoer en zag Danny Makkelie naar de stip wijzen. Laatstgenoemde telde vervolgens liefst acht minuten blessuretijd bij. Daarin kreeg El Ghazi zijn tweede gele kaart en besliste Simons het duel. De smaakmaker soleerde langs enkele AZ'ers en schoot raak: 1-2.