Xavi Hernández ziet af van snelle terugkeer als hoofdtrainer

Xavi Hernández heeft afgezien van een snelle terugkeer in het trainersvak. De bij FC Barcelona vertrokken coach heeft volgens informatie van Relevo een aantal 'interessante telefoontjes' ontvangen, maar ging daar niet op in.

Xavi heeft sinds zijn vertrek bij Barcelona gezegd dat hij er een jaar tussenuit wil om te kijken wat de toekomst hem brengt en aan die gedachte houdt hij voorlopig vast. Een nieuwe klus als hoofdtrainer ziet hij dan ook niet zitten.

Om welke clubs het gaat maakt Relevo niet bekend. Het Spaanse medium weet in ieder geval te melden dat Xavi er nog niet klaar voor is om terug te keren in het vak en heeft de kans op een rentree dan ook laten schieten.

Mike Verweij schreef eerder al namens De Telegraaf dat Xavi in beeld was om aan de slag te gaan bij Ajax. De Amsterdammers spraken naar verluidt 'uitgebreid' met de Spanjaard, die toen al stellig had aangenomen er een jaar tussenuit te gaan.

Ajax zou Xavi's verleden als speler waarderen en het feit dat hij bij Barcelona met veel jonge talenten heeft gewerkt. De Amsterdammers beschikten eveneens over een jonge spelersgroep en zouden om die reden bij de Spaanse coach zijn uitgekomen.

De trainerscarrière van Xavi begon in 2019 bij Al-Sadd. In twee jaar onder zijn bewind won de club zeven prijzen, waaronder de landstitel. In mei 2021 werd het contract verlengd, maar was het Barcelona dat samen met de coach zelf de afkoopsom betaalde en hem naar Catalonië haalde.

Bij Barcelona gold Xavi als opvolger van de even daarvoor vertrokken Ronald Koeman. De oud-middenvelder wist onder meer landskampioen te worden, maar kreeg na een verstoorde relatie met de clubleiding zijn congé.