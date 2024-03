X gaat los na commentaar van oud-prof op Mats Wieffer: ‘Toetsenbordhelden’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig profvoetballer Willie Overtoom, die via X een discussie aanwakkert over de plek van Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer in Oranje.

Overtoom, voormalig middenvelder van AZ en Heracles Almelo, plaatste al in de twintigste minuut een bericht over Wieffer op X. “Wieffer, prima speler voor en bij Feyenoord maar ik zie (nog) niet wat iedereen in hem ziet. Moet de juiste keuze gaan maken want bij een grote club gaat hij denk ik niet veel spelen.”

Wieffer, prima speler voor en bij Feyenoord maar ik zie (nog) niet wat iedereen in hem ziet. Moet de juiste keuze gaan maken want bij een grote club gaat hij denk ik niet veel spelen. — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) March 22, 2024

De tweet, die al 75.000 keer bekeken is, zorgt voor behoorlijk wat (haat)reacties op X. Overtoom krijgt veel reacties over zijn loopbaan, daar hij het als speler minder ver schopte dan Wieffer. De 37-jarige oud-prof speelde ooit twee jeugdinterlands namens Nederland. Omdat een debuut in Oranje uitbleef, koos Overtoom ervoor om voor Kameroen te gaan spelen. Namens de Ontembare Leeuwen kwam hij tussen 2012 en 2013 tot drie interlands.

Na veel interactie over en weer voelt Overtoom zich zelfs genoodzaakt om nog een bericht te plaatsen. “Toch mooi dat het delen van een mening tot zoveel frustratie kan leiden, om helemaal niks. Het mooie van voetbal is dat je het niet eens hoeft te zijn en ieder een eigen mening kan en moet hebben. Zoveel gefrustreerde toetsenbordhelden, genieten. Fijn weekend!”

Toch mooi dat het delen van een mening tot zoveel frustratie kan leiden, om helemaal niks ??. Het mooie van voetbal is dat je het niet eens hoeft te zijn en ieder een eigen mening kan en moet hebben. Zoveel gefrustreerde toetsenbord helden, genieten. Fijn weekend ???? — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) March 22, 2024

Zit Mats Wieffer terecht bij de selectie van Oranje?