Wouter Goes speelde zondag een absolute hoofdrol tijdens Go Ahead Eagles - AZ. De centrale verdediger werd gezien de recente verhitte bekerfinale tussen de twee clubs met de nodige vijandigheid ontvangen, scoorde en pakte diep in blessuretijd een rode kaart. Analist Danny Koevermans zegt bij ESPN inmiddels mee te gaan met de stelling dat Goes hulp nodig heeft.

De wedstrijd stond bijna volledig in het teken van Goes, die het met name met Victor Edvardsen aan de stok kreeg tijdens de door Go Ahead gewonnen bekerfinale. De Zweed vierde het feestje tijdens de huldiging onder meer met een beledigend spandoek over Goes.

AZ pakte zondag de leiding via een eigen goal van Gerrit Nauber en uitgerekend Goes schoot uit een hoekschop de 0-2 binnen. De mandekker werd door het thuispubliek voortdurend uitgemaakt voor 'hoerenjong', maar het leek tot het laatste moment relatief rustig te blijven.

In minuut 92, AZ leidde inmiddels met 0-3, pakte Goes toch nog een directe rode kaart voor een spijkerharde tackle op Enric Llansana. Goes was duidelijk te spreken over zijn tackle en gooide er een oerkreet uit, waarna hij zich realiseerde dat Bas Nijhuis hem rood gaf.

Zo eindigde de wedstrijd toch nog bijzonder verhit, en moesten stewards zelf ingrijpen om Go Ahead-fans uit de buurt van de AZ'ers te houden. "Hij maakt een goal, ze hebben weer respect voor elkaar", blikt Koevermans. "En dan gebeurt dit."

"Ik ben altijd van het glas half vol. Het is zo vaak over hem gegaan en dan doet hij dit in zo'n wedstrijd. Kees Kwakman zei dat hij hulp nodig heeft, en daar ga ik nu ook wel een beetje in mee."

"Hoe kun je op zo'n moment, bij 0-3, zo'n tackle inzetten. Dat het weer helemaal ontbrandt. Ik snap daar echt helemaal niks van", spreekt Koevermans klare taal. "Zet je schouder erin, laat hem lopen... Maar op zo'n moment. Er zit ergens een kronkeltje op dat moment."

"Een echt geroutineerde verdediger doet dit niet. 0-3, je hebt gescoord, het is twee weken over je gegaan. Het is hartstikke moeilijk geweest voor hem. Maar toch hebben we het er weer over. Het is ongelooflijk."