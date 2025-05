Wouter Goes krijgt advies om voormalig speler van Ajax te bellen: 'Zijn nummer staat gewoon online'

AZ-verdediger Wouter Goes (20) zou er goed aan doen om een kop koffie te drinken met Jan van Halst. Dat schrijft sportjournalist Job van Kempen in zijn column namens Het Parool.

Goes is in de afgelopen maanden uitgegroeid tot een van de meest spraakmakende spelers in de Eredivisie. Nederlandse voetballiefhebbers vallen massaal over zijn gedrag en streken.

Van Kempen denkt dat Goes iets kan leren van ‘ervaringsdeskundige’ Van Halst. “In Kopzorgen, het net verschenen boek van Van Halst, gaat het ook over de idiote dingen die Van Halst in het begin van z’n loopbaan deed.”

Volgens Van Kempen heeft de voormalig prof hetzelfde meegemaakt als Goes. “Na een elleboog, een rode kaart en de hoon van teamgenoten ging Van Halst zich schamen. Hij vroeg zich af waarom hij zich als christelijke jongen uit Zeist – hij ging elke zondag naar de kerk – zo graag gedroeg als Utrechts straatschoffie.”

“Van Halst werd een schonere voetballer, al kreeg hij daarna wel last van faalangst. De amateurpsycholoog zou stellen dat het agressieve wangedrag een vlucht vooruit is tegen faalangst. Maar ook die faalangst overwon Van Halst”, aldus Van Kempen.

Van Kempen sluit af met een tip voor Goes. “Van Halst heeft tegenwoordig een coachingsbedrijfje. Zijn nummer staat gewoon online.”

Goes speelde tot dusver 67 officiële wedstrijden namens het eerste van AZ. Daarin kreeg hij zestien gele kaarten en één rode kaart.