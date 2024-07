Wout Weghorst spreekt over interesse van Ajax: ‘Meer hoef ik niet te zeggen’

Wout Weghorst is in gesprek met het Duitse Kicker ingegaan op zijn toekomst. De 31-jarige spits erkent dat er interesse is van verschillende clubs en hoopt dat er een oplossing gevonden wordt die voor zowel hem als Burnley geschikt is. Ook spreekt Weghorst over Ajax, dat volgens hem ‘de grootste club van Nederland’ is.

Dat Weghorst na de zomer niet meer bij Burnley speelt, lijkt in ieder geval zo goed als zeker. De rechtspoot beschikt over een contract dat over een jaar afloopt en dus moeten the Clarets hem deze zomer van de hand doen om nog iets aan hem te verdienen.

Ondertussen gaan er veel geruchten over de toekomst van Weghorst, die in de belangstelling staat van Ajax maar volgens Turkse media een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Trabzonspor. “Er zijn een paar clubs met interesse, maar voorlopig begin ik met trainen bij Burnley en bereid ik me voor op wat hopelijk een succesvol jaar wordt”, steekt Weghorst van wal.

“Ik denk dat we een oplossing moeten vinden die voor beide partijen geschikt is.” De spits van Oranje wordt vervolgens geconfronteerd met de interesse van Ajax. “Voor mij moet het totaalpakket kloppen”, zegt Weghorst. “We krijgen ons vierde kind en reizen de laatste jaren veel als gezin. Ik ben op zoek naar een vaste plek voor ons, dus thuis is zeker een optie. Ajax is de grootste club van Nederland, meer hoef ik niet te zeggen.”

De afgelopen twee seizoenen werd hij door Burnley verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. “Ik ben heel gelukkig en heb de afgelopen jaren geluk gehad met mijn clubs, ook al waren het verschillende clubs.”

“Mijn overstap naar Burnley in de Premier League was een droom die uitkwam en mijn tijd in Istanbul was geweldig. Het paste perfect bij mij als voetballer qua fans, emoties en passie. Het was een ongelooflijke ervaring. Manchester United is een absolute wereldclub, nog een droom die uitkwam. Het was een succes, ook al scoorde ik niet veel goals. We eindigden als derde en wonnen de EFL Cup. Ik denk graag terug aan dat halfjaar.”

