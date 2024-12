Wout Weghorst onthult doel voor dit seizoen: 'Als Ajax moet je daar altijd voor gaan'

Wout Weghorst gelooft nog altijd in een landstitel voor Ajax dit seizoen. De spits van de Amsterdammers laat dat weten bij Viaplay, waar hij te gast is om het WK darts te analyseren. "Als Ajax moet je daar altijd voor gaan."

"Vier meiden nu thuis, dus dat wordt een gezellige boel", lacht Weghorst op de vraag hoe 2025 voor hem eruit gaat zien. De spits maakte eerder op de avond bekend dat hij voor de vierde keer vader is geworden.

Op sportief vlak heeft Weghorst een uitgesproken doel. "We hebben één doel voor 2025, en dat is kampioen worden met Ajax."

"We staan zes puntjes achter nu, en we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dat gaan doen. Want ik vind dat je daar als Ajax altijd voor moet gaan", laat de spits weten.

Regerend landskampioen PSV lijkt ook dit seizoen, mede dankzij het overtuigende spel, de gedoodverfde favoriet om ook in 2025 de schaal binnen te halen. Net als de nummer één gaat ook de nummer twee van de Eredivisie rechtstreeks naar de Champions League, iets wat voor Ajax op financieel en sportief vlak cruciaal kan zijn.

Weghorst blikte ook nog terug op het jaar 2024. "Het is een mooi jaar geweest. Ook sportief was het goed, succesvol. Het EK was heel erg gaaf. Met het Nederlands elftal en hoe het EK is verlopen, was dat heel mooi. Met heel veel waardering van het Nederlandse publiek daarbij."

"Hoe het leeft op zo'n EK, dat heeft een bepaalde voldoening gegeven als speler van het Nederlands elftal. Dat is wel wat er aan 2024 plakt." Nederland werd in de halve finale uitgeschakeld door Engeland. "Verder is het wel een mooi, liefdevol jaar geweest."