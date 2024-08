Wout Weghorst heeft gewenste transfer te pakken en tekent voor twee jaar bij Ajax

Wout Weghorst mag zich officieel Ajacied noemen. De spits heeft een tweejarig contract ondertekend en komt over van Burnley. Weghorst bereikte deze week een persoonlijk akkoord met Ajax, dat de onderhandelingen met Burnley ook succesvol afrondde.

Weghorst gaf tijdens het afgelopen EK al zijn jawoord aan Ajax, maar zat lange tijd in de wachtkamer. De Amsterdammers moesten eerst verkopen om de aanvaller uit Borne binnen te halen. Deze week realiseerden de Amsterdammers dat zij Weghorst sowieso willen binnenhalen en werd er razendsnel een akkoord bereikt met de boomlange Oranje-international.

Al snel daarna bracht De Telegraaf het nieuws dat Ajax ook akkoord was met Burnley. De Championship-club, waar Weghorst nog een jaar vastlag, komt voor 'aanzienlijk minder' dan vijf miljoen euro over naar de Johan Cruijff ArenA. De precieze transfersom is vooralsnog onbekend.

Weghorst gaat bij Ajax de concurrentiestrijd aan met Brian Brobbey en mogelijk ook Chuba Akpom. Laatstgenoemde wordt al vrijwel de gehele zomer in verband gebracht met een vertrek, maar is nog altijd Ajacied. Mogelijk dat de komst van Weghorst een vertrek van Engelsman in een stroomversnelling brengt.

De Engelsman is verteld dat een vertrek voor alle partijen de beste optie is. Mocht het de spits niet lukken om op korte termijn een nieuwe club te vinden, dat blijft hij bij het eerste elftal en wordt er gekeken naar een wintertransfer.

Weghorst leek op zijn beurt in eerste instantie op weg naar FC Twente, maar toen Ajax zich meldde zette hij zijn zinnen op een transfer naar Amsterdam. Voor Weghorst wordt Ajax zijn vierde binnenlandse club, nadat hij eerder al uitkwam voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

In het buitenland was Weghorst jarenlang een gewaardeerde kracht bij VfL Wolfsburg. Hij verdiende een transfer naar Burnley, maar beleefde daar niet de beste fase uit zijn carrière. The Clarets verhuurden hem achtereenvolgens aan Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim, voordat hij deze zomer terugkeerde in Engeland.