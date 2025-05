Dean Huijsen kiest voor absolute droomtransfer: nieuwe club lijkt bekend

Real Madrid lijkt aan het langste eind te gaan trekken in de strijd om Dean Huijsen, zo melden onder meer The Guardian en Relevo. De Spaanse grootmacht is vol vertrouwen dat het Chelsea weet af te troeven in de race om de verdediger van Bournemouth, die een gelimiteerde afkoopsom van ruim 58 miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Chelsea gold lange tijd als favoriet voor de komst van Huijsen, mede omdat er twijfels bestonden of Real Madrid wel bereid zou zijn om diep in de buidel te tasten. Clubs als Arsenal, Bayern München, Liverpool en Newcastle volgen de situatie eveneens op de voet, maar het is Madrid waar Huijsen volgens The Guardian zelf het liefst naartoe wil.

De Koninklijke probeerde hem al te strikken toen hij nog in de jeugd van Málaga speelde en volgt hem sindsdien op de voet. Zijn grote voorbeeld is Sergio Ramos, clubicoon van Real Madrid.

Real Madrid, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen – met uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League en het waarschijnlijk mislopen van de landstitel – is zich bewust van de noodzaak tot vernieuwing. Komende zomer neemt Xabi Alonso hoogstwaarschijnlijk het stokje over van Carlo Ancelotti, die vertrekt naar de Braziliaanse nationale ploeg.

De interesse van Real Madrid in Huijsen is opvallend, aangezien de club de laatste jaren vooral mikte op transfervrije spelers. Zo ligt Trent Alexander-Arnold, wiens contract bij Liverpool deze zomer afloopt, ook nadrukkelijk op de loer in Madrid. De verdediging van de Spaanse grootmacht kreeg dit seizoen flinke klappen door blessureleed, wat de noodzaak voor versterking extra onderstreept.

Jorrel Hato

Chelsea blijft ondertussen ook niet stilzitten. De club van trainer Enzo Maresca oriënteert zich breed op de transfermarkt, met onder anderen Jorrel Hato (Ajax), Marc Guéhi (Crystal Palace) en Jarrad Branthwaite (Everton) als alternatieven. Blessuregevoelige spelers als Wesley Fofana (langdurig uitgeschakeld), Axel Disasi, Trevoh Chalobah en Benoît Badiashile lijken komende zomer bovendien niet onaantastbaar op Stamford Bridge.

Mocht Real Madrid uiteindelijk toch besluiten de gelimiteerde afkoopsom niet te lichten, dan zou Chelsea de jacht kunnen hervatten. Maar zolang Huijsen zijn zinnen heeft gezet op een avontuur in het wit van Madrid, lijkt de Spaanse topclub een streepje voor te hebben.